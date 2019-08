Liepājā “PNB Banka” klienti pēc garantētās atlīdzības stāv rindā jau no pieciem rītā

Atslēgvārdi pnb banka | rindas | bankas | klienti

Ceturtdien, jau no pieciem rītā Liepājā pie AS “PNB Banka” filiāles tās klienti, no kuriem lielākā daļa bija Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumu saņēmēji,veidoja garu rindu. Iepriekš bija izziņots, ka no 22. augusta šie cilvēki varēs atvērt kontu bankā “Citadele” un atgūt savu aptuveni nedēļu gaidīto naudu. Daudzi pauda izmisumu, ka nav dzīvošanai nepieciešamo līdzekļu, kā arī neslēpa, ka notikušais iedragājis uzticību bankām kopumā.