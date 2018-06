Liepājā sākas bērnu un jauniešu nometnes

Atslēgvārdi nometnes | brīvlaiks

Sākoties skolēnu vasaras brīvlaikam, vecākiem nākas domāt par to, kā drošā vidē nodarbināt savus bērnus. Viena no iespējām – atvašu sūtīšana uz kādu no nometnēm, kur viņus pieskata atbildīgās personas. Liepājā jau pašreiz darbojas vairākas nometnes un bērnu vecums tajās ir atšķirīgs.