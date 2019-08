Liepājā sākas džeza nedēļa

Atslēgvārdi džezs | džeza nedēļa | Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola | meistarklases

No pirmdienas līdz piektdienai Liepājā jau ceturto reizi notiek džeza mūzikas nedēļa. Šo dienu laikā Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas audzēkņiem un citiem interesentiem būs iespēja piedalīties vairākās meistarklasēs, ko vadīs augsta līmeņa džeza mākslinieki ne tikai no Latvijas, bet arī no Lietuvas un Puertoriko.