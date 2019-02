Liepājā veidojas rinda uz Nodarbinātības Valsts aģentūras pagaidu darbiem

Atslēgvārdi simtlatnieki | pagaidu darbi | nodarbinātības valsts aģentūra

Nodarbinātības valsts aģentūras pagaidu algoto darbu projektā jeb - kā agrāk to dēvēja - simtlatnieku programmā Liepāja ir vienīgā pašvaldība, kurā ir izveidojusies strādāt gribētāju rinda. Šogad šajā programmā ieviestas izmaiņas, proti, atalgojums ir paaugstināts no 150 eiro līdz 200 un darba stundu skaits samazināts no 8 uz 6. Lai gan aģentūrā nemainīgi ir ap 500 pastāvīgu vakanču, tomēr cilvēki, kuri strādā pagaidu darbus, tās neizvēlas vai viņu kvalifikācija neatbilst prasībām.