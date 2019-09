Atslēgvārdi liepājas metalurgs | sez pārvalde | uzņēmējdarbība

“Liepājas SEZ pārvalde uzņēmusies smagu nastu, taču to nevarēja nedarīt”, – tā pēc šonedēļ notikušā darījuma par daļas “Metalurga” teritorijas iegādi no AS “Citadele banka” un SIA “Hortus RE” izsakās Liepājas SEZ valdes priekšsēdētājs Uldis Sesks. 2,67 miljonus vērtais pirkums nodrošinot, ka tagad Liepājas SEZ var noteikt Metalurga bijušās teritorijas attīstības virzienu un izteikt konkrētus piedāvājumus potenciālajiem investoriem, nevis noskatīties, kā, laikam ejot, pasliktinās neizmantotās saimniecības stāvoklis.