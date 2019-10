Liepājas ostā izvieto plastmasas bojas

Atslēgvārdi liepājas osta | bojas | projekts

Liepājas ostas padziļināšanas projekta ietvaros iegādātas 10 jaunas plastmasas bojas, kuru izvietošana akvatorijā uzsākta pirms dažām dienām. Atšķirībā no šobrīd ostā izmantotajām metāla bojām jaunās būs vieglāk atbrīvojamas no gliemežu veidotā apauguma, kā arī nebūs regulāri jāpārkrāso. Plastmasas bojas jau tiek izmantotas Rīgas un Ventspils ostā, no kurām par tām saņemtas labas atsauksmes.