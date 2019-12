Liepājas slimnīca gatava pārņemt Onkoloģijas klīnikas pakalpojumus

Atslēgvārdi liepājas reģionālā slimnīca | onkoloģijas klīnika | veselības aprūpe

Liepājas Reģionālajai slimnīcai izdevies noslēgt līgumus par ārpakalpojumiem un iegādāties nepieciešamo aparatūru, lai jau no 1.janvāra pilnībā pārņemtu Piejūras slimnīcas Onkoloģijas klīnikas pacientu ārstēšanu, par to piektdien informēja Liepājas Reģionālās slimnīcas vadība, tajā pašā laikā nenoliedzot, ka pacienti vismaz sākotnēji varētu just ārstu noslodzi. Jau ziņots, ka pēc Veselības ministrijas lēmuma par Piejūras slimnīcas Onkoloģijas klīnikas slēgšanu, bija plāns par tās pakalpojumu pakāpenisku pārņemšanu līdz nākamā gada vasarai, taču SIA “Piejūras slimnīca” valde novembra vidū paziņoja, ka klīnika nepietiekamo līdzekļu dēļ darbu pārtrauks jau no 1. janvāra, liekot pakalpojumu pārņemšanas procesam sagatavoties negaidīti īsā laikā.