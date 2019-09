Liepājas teātris jauno sezonu sāk ar mūziklu

Atslēgvārdi liepājas teātris | iestudejums | pirmizrāde | mūzikls | sezonas atklāšana

Liepājas teātris savu 113. sezonu uzsāks 14. septembrī ar pirmizrādi Regnāra Vaivara un Kārļa Lāča mūziklam “Purva bridējs ugunī” pēc Rūdolfa Blaumaņa darbu motīviem. Citējot režisoru, šis ir latviešiem vislabāk zināmais no visiem stāstiem, kuru īsumā spēj izstāstīt teju ikviens no mums. Vaivars to nolēmis darīt atšķirīgā, vēl neredzētā veidā.