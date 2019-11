Ministru prezidents Krišjānis Kariņš neskopojas ar atzinību Liepājai

Atslēgvārdi krišjānis kariņš | vizīte | sez pārvalde | ministru prezidents

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (Jaunā Vienotība), kurš piektdien darba vizītē apmeklēja Liepāju, atbalsta ieceri, lai bijušajai "Liepājas metalurga" teritorijai būtu viens saimnieks, proti, Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvalde.

Šobrīd daļa bijušā metalurģijas uzņēmuma teritorijas pieder Liepājas SEZ un pašvaldībai, daļa valstij. Liepājas SEZ ir ieinteresēta pārņemt arī valstij piederošo daļu.

"Man tas, neiedziļinoties detaļās, šķiet loģiski, jo pašvaldība un SEZ vēlas šo vairāk nekā simts hektāru lielo teritoriju pakāpeniski attīstīt kā lielu industriālo parku, kurā darbotos nevis viens liels, bet daudzi mazāki uzņēmi,

kas dažādotu piedāvājumu darba tirgū un arī diferencētu ekonomiskos riskus. Ja ekonomikas ministrs nāks klajā ar šādu iniciatīvu un, cik saprotu, tas arī tiek gatavots, tad es idejiski to atbalstu," pauda K. Kariņš, kurš bijušā "Metalurga" teritoriju apskatīja arī klātienē.

Ministru prezidents pēc tikšanās ar Liepājas domes vadību, ostas un vairāku uzņēmumu apmeklējuma, pozitīvi izteicās par pašvaldības darbu, kurā ir "acīmredzama darbu pārmantojamība no vienas domes uz nākamo".

"Te ir ilgstošā laika periodā diezgan skaidrs redzējums par pilsētas attīstību. Prieks redzēt no malas, kā pēdējos 15 gados šī attīstība ir notikusi".

Ar Liepājas domes vadību apspriestas dažādas aktualitātes, to skaitā vietu trūkumu bērnudārzos, kas zināmā mērā kavē arī cilvēkresursu un investīciju piesaisti Liepājai.

"Pašvaldība zina, ko tā grib, jautājums ir, kā palīdzēt vai nekavēt no valsts puses tai sasniegt savus mērķus, jo man kā valdības vadītājam ir svarīgi veicināt to, lai mēs varētu attīstīties,"klāstīja premjers, piebilstot, ka "Liepāja ir viens no labajiem piemēriem".

Tāpat ar pašvaldības vadību apspriesta veselības aprūpes reforma, kas paredz arī izmaiņas slimnīcu tīklā jeb tā dēvēto slimnīcu "līmeņošanu".

Vizītes noslēgumā premjers apmeklēja Liepājas Reģionālo slimnīcu, paužot prieku par mērķtiecīgajiem ieguldījumiem tās attīstībā. Viņš atzīmēja, ka piekrīt Veselības ministrijas redzējumam un LRS jāturpina attīstīt kā viena no galvenajām reģionālajām slimnīcām.