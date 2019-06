Neskatoties uz brīdinājumiem, bērni joprojām gūst traumas vasaras brīvlaikā

Atslēgvārdi skolēnu brīvlaiks | skolēni | drošība | traumas | vugd

Kā katru gadu, sākoties skolas vasaras brīvlaikam, aktuāla kļūst bērnu drošība un tas, kā viņus pasargāt no dažādām traumām. Kā liecina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apkopotā pagājušā gada Latvijas statistika, vasaras mēnešos noslīkuši 2 bērni, vairāki apmaldījušies mežā un pašu spēkiem nespēja no tā izkļūt, un pērn ugunsgrēkos bojā gājuši trīs nepilngadīgie. Kā atzina paši jaunieši, par iespējamiem nelaimes gadījumiem, un to, kā sevi pasargāt no tiem, esot informēti, tomēr ne vienmēr ievēro piesardzību, līdz ar to ir bijuši gadījumi, kad gūtas nopietnas traumas.