Atslēgvārdi Valsts kase | finansējums | liepājas pašvaldība | projekts

Tā kā pašvaldībām šobrīd ir ierobežotas aizņemšanās iespējas Valsts kasē, Liepājas domes vadība neslēpj, ka drīz var pienākt brīdis, kad līdzekļu trūkuma dēļ pilsēta būs spiesta atteikties no kāda ES projekta realizācijas. Tomēr pēdējā domes sēdē tika nolemts īstenot gan nupat uzsākto bijušā sadzīves pakalpojumu nama Peldu ielā 5 rekonstrukciju, gan Cukura ielas pārbūvi. Abos gadījumos, ja no Valsts kases netiks piešķirts aizņēmums paredzētajā apjomā, nauda būs jāņem no pašvaldības budžeta.