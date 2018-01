No 1. marta samazināsies pirmās instances tiesu skaits 

Atslēgvārdi tiesu reforma | lietu sadale

Tiesu teritoriālās reformas ietvaros no šā gada 1. marta Latvijā trīsdesmit divu pirmās instances tiesu vietā darbosies tikai deviņas. Ja iepriekš konkrētas lietas tika izskatītas tikai attiecīgajā teritorijā – tagad tās varēs sadalīt pēc nepieciešamības. Pārmaiņas īstenos ar mērķi samazināt tiesnešu noslodzi, kā arī palielināt lietu izskatīšanas kvalitāti. Daļa Kurzemes tiesu norāda - iedzīvotāji iesniegt dokumentus joprojām varēs jebkurā no reģiona tiesām, taču nav izslēgts, ka lietu sadales rezultātā personai var nākties mērot ceļu uz ne to dzīvesvietai tuvāko institūciju.