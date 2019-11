Atslēgvārdi sabiedriskais transports | liepājas sabiedriskais transports | Autotransporta direkcija | 912.autobuss | 904. autobuss

Sākot no nākamā gada, Grobiņas maršrutos vairs nekursēs pilsētas autobusi. Vienošanās par reisu izpildi ārpus Liepājas teritorijas būs beigusies, un pašvaldība pārstās tos dotēt. Autotransporta direkcija pašlaik veic iepirkumu par Grobiņas maršrutu apkalpošanu reģionālajā maršrutu tīklā, jauno pārvadātāju varēšot nosaukt tikai pēc līguma noslēgšanas.

Grobiņas braucēji par to dzirdējuši pa ausu galam vai arī nezina neko. "Ko tad darīsim – ar kājām iesim?"

Liepājas pilsētas pašvaldības vienošanās ar Kurzemes plānošanas reģionu par pārvadājumiem maršrutos Nr. 2, 904, 912, 912A un 912B ir spēkā no 2011.gada un beigsies šī gada 31.decembrī.

Valsts dotācija par pārvadājumiem ārpus pilsētas teritorijas pa šo laiku arvien sarukusi, un topošie MK noteikumi tādu vairs neparedz vispār, pastāsta Liepājas sabiedriskā transporta aģentūras vadītājs Uldis Zupa: "Kad slēdzām vienošanos, strādāja "Liepājas metalurgs", kā arī bija pēckrīzes laiks – cilvēki brauca ar sabiedrisko transportu. Tagad pilni ir tikai daži reisi noteiktās diennakts stundās. Pat pieņemot, ka visi pasažieri brauc ar biļeti par 70 centiem, kā, protams, nenotiek, jo cilvēki pērk desmit gabalus par 0,66 eiro un izmanto mēnešbiļetes, valsts kompensācija un biļešu ieņēmumi nesedz izdevumus. Liepājas pašvaldība no sava budžeta šos maršrutus dotē par vairāk nekā 200 000 eiro gadā. Tas nav godīgi pret Liepājas nodokļu maksātājiem."

U. Zupa atzīst, ka aģentūra gaidījusi konkrētāku informāciju par biļetēm un citiem pasažieriem svarīgiem jautājumiem, taču tad sapratuši, ka "ilgāk nevar ievilkt", un nākuši klajā ar preses relīzi, lai cilvēki varētu pārdomāt savus pārvietošanās ieradumus.

Šobrīd notiek maršrutu, kustības sarakstu u.c. tehnisko lietu izstrāde, pastāsta Autotransporta direkcijas sabiedrisko attiecību speciāliste Lilita Pelčere: "Paredzēts, ka reisu skaits uz Grobiņu, Iļģiem un Dubeņiem paliks tāds pats, kāds bijis līdz šim. 1.novembrī Sabiedriskā transporta padome pieņēma lēmumu par jauna maršruta Liepāja–Cimdenieki–Grobiņa izveidi. Tajā autobuss reisu uzsāks pieturā "Siena tirgus", nevis M. Ķempes ielā, kā līdz šim. Pasažieru skaits tiek prognozēts neliels, tāpēc kopā plānoti 11 reisi, kurus veiks ar mazākas ietilpības autobusiem."

Notiek arī biļešu cenu izstrāde, un tās būs atbilstošas reģionālajos maršrutos noteiktajām. U. Zupa atzīmē, ka, respektējot cilvēku ieradumus, visās pilsētas pieturās varēs iekāpt un izkāpt no Grobiņas maršrutu autobusiem.

Citur reģionālajiem maršrutiem ir noteiktas atsevišķas pieturas. Liepājas pilsēta turpinās apkalpot reisu uz lidostu. "Tas ir 100. maršruts, kura reiss ir pieskaņots tieši lidmašīnai uz Rīgu un mainīsies atkarībā no izmaiņām lidmašīnas reisos," saka sabiedriskā transporta aģentūras vadītājs.

Grobiņas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Galeckis stāsta, ka precīzas informācijas pašvaldībai vēl neesot, taču "milzīgas reformas" viņš neredzot: "No maršruta viedokļa Grobiņas iedzīvotājiem nekas nemainās, reisi paliks. Cimdeniekiem gan reisu būs mazāk, taču tas ir ekonomiski pamatoti. Toties autobuss no Cimdeniekiem no rīta un pēcpusdienā negriezīsies apkārt, bet pa Otaņķu ceļu brauks uz Grobiņas skolu, bērni ar to ērti varēs braukt." Viņš norāda, ka esot dzirdējis par divām biļešu cenu zonām – Liepājas robežās un ārpus tās, taču viss vēl esot saskaņošanas procesā.