No Liepājas uz Rīgu varēsim lidot biežāk

Nacionālā aviokompānija “airBaltic” no 2019. gada 31. marta palielinās iekšzemes lidojumu skaitu starp Rīgu un Liepāju no trīs līdz piecām reizēm nedēļā – to ceturtdien savas vizītes laikā paziņoja Latvijas lidsabiedrības izpilddirektors Martins Gauss. Lēmums pieņemts, balstoties uz pašreizējo reisu piepildījuma rezultātiem.