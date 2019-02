Nodegušā vasarnīcā piesietais suns joprojām atrodas dzīvnieku patversmē 

Atslēgvārdi dzīvnieki | dzīvnieku patversme | cietsirdīga izturēšanās pret dzīvniekiem

Vienā no Liepājas dzīvnieku patversmēm joprojām mīt suns, kurš februārī tika atrasts piesiets pie ķēdes nodegušā vasarnīcā un neesot ticis pienācīgi barots. Dzīvnieku aizsardzības likums paredz, ka par šādu pārkāpumu pret dzīvnieku fiziskām personām var tikt piemērots naudas sods no 100 līdz 2000 eiro, bet juridiskām – no 200 līdz 3500 eiro.