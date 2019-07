Atslēgvārdi prāta vētra | koncerts | daugavas stadions

Jau šovakar 28 tūkstoši grupas "Prāta vētra" cienītāju tiksies stadionā "Daugava" uz šā gada vienīgo "Skārda bungu tūres" koncertu. Ceturtdienas rītā portālam bija iespēja stadionā pavērot, kā norit sagatavošanās darbi.

Nedēļu ceļ, dienā nojauks

"Šogad bija vieglāk visu saplānot. Godīgi sakot, ja ir tāda komanda kā "Prāta vētrai", tad viss norit bez problēmām. Ja visi organizatori lietām pieietu tik apdomīgi, būtu lieliski," atzīst LOC stadionu projektu vadītājs Gatis Špakovskis. "Ir palikuši tikai sīkumi, kas jāizrunā, viss pārējais ir skaidrs. Cilvēki pēc plāna pa stundām darbojas, tādēļ īstu problēmu nav."

Kādreizējais liepājnieks Kristaps Kalvāns ir atbildīgs par skatuves montāžu. Viņš ar gandarījumu atzīst, ka darbs iet no rokas: "Viss norit pēc plāna. Esam pat mazliet priekšā, un es teiktu, ka darbi izdarīti par 80 procentiem. Šodien veicami vien pēdējie sīkumi, vakarā pievienosies skaņas tehnika, un tad būs viss. Pēc koncerta gan ies trakāk, jo visu novāksim vienas dienas laikā."

Kaut arī laiks ir ierobežots, Kristaps atzīst, ka saspringuma nav: "Pagājušajā gadā mums bija pieci koncerti, un visos skatuvi bez problēmām novācām dienas laikā, tādēļ domāju, ka šis nebūs izņēmums!"

G. Špakovskis pastāsta, ka pirmdien stadionā atsāksies regulārā kustība. "Esam pateikuši mūsu klientiem, ka pirmdien var nākt uz treniņu. Līdz pirmdienas rītam aprīkojumam jābūt novāktam."

Kad "prātnieki" ar koncertu Liepājā viesojās 2016. gadā, daudzi bija sašutuši par izmīdīto zālāju, par kuru ikdienā cītīgi rūpējas stadiona uzturētāji.

G. Špakovskis saka, ka iepriekš zālājam tiešām bija nodarīti lielākie postījumi. Šoreiz par to īpaši padomāts – laukumu pārklās ar aizsargsegumu, tādēļ līdzīgām problēmām nevajadzētu atkārtoties.

Ceturtdienas rītā segums uzklāts vien dažās vietās, lai aizsargātu zāli, pārējās teritorijas nosegšana atstāta uz iespējami pēdējo brīdi.

Laukuma galā atbrīvota vieta operatīvo dienestu transportam, lai nepieciešamības gadījumā visi būtu uz vieta. Domājot par apmeklētāju drošību, meklēti labākie cilvēku plūsmas risinājumi. Papildus galvenajai ieejai tiks nodrošināta iekļuve koncerta teritorijā no jūras puses, kā arī būs trīs izejas, taču organizatori aicina skatītājus uz koncertu ierasties laikus un iepazīt stadiona plānojumu.

Pa to laiku tehnisko darbu veicēji varēs brīdi atpūsties un uzkrāt spēkus. "Līdz piektdienas pusdienlaikam skatuvei jābūt pavisam gatavai, tādēļ ceturtdiena skatuves cilvēkiem ir "gaļas diena", kad viss jāpadara, pēc tam varēs nosvinēt padarīto," saka G. Špakovskis.

Kāds bēg, citi - gaida

Rosība stadiona tuvumā bija manāma visu nedēļu. Interesenti nekautrējās pa kādu šķirbu palūkoties uz padarīto. Piektdienas vakarā, kad mūziķiem norisinājās ģenerālmēģinājums, ap stadionu jau pulcējās klausītāji. Ja daļa liepājnieku ar pacilājumu gaida grupas koncertu, citi par notikumu nav pārāk sajūsmināti.

"Gribas bēgt prom no pilsētas! No stadiona troksni varēs dzirdēt visā pilsētā. Pēc tam iereibuši cilvēki visu nakti ārdīsies," bažās dalās Rinalds.

Kaut arī grupas mūzika viņas patīkot, cilvēku pūļi gan neiepriecina.

Citi gan ir sajūsmā par Liepājā ieplūstošo dzīvību. "Ir taču lieliski, ka vietējiem uzņēmējiem būs klienti. Tāpat cilvēki brauc pat no otra Latvijas gala - tā ir superīga reklāma mūsu skaistajai pilsētai. Ja ir savstarpēja sapratne, neviens virsū neskries un problēmu nebūs," ir pārliecināta Aiga. Viņa pati uzņems draugus no Rīgas.

"Uzreiz, kad izziņoja koncertu, draugi nopirka biļetes un vienojāmies par to, ka viņus izmitināšu, jo bija skaidrs, ka atrast naktsmājas būs sarežģīti."

Kamēr dzīvokļu izīrētāji un viesnīcas cenas pielāgo pieprasījumam, atpūtas parks "Pērkone" ciemiņiem piedāvā telšu vietas, kas katram pa kabatai. "Pagaidām šķiet, ka pie mums apmetīsies ap 70 cilvēku. Bet gatavojamies un svētdien viesiem piedāvāsim arī parkā pavadīt laiku aktīvi - būs pieejamas piepūšamās atrakcijas, lāzertags un bērnu kvadraciklu trase," stāsta atpūtas parka pārstāvis Sandis Sils.

Arī ēdinātāji īpaši gatavojas koncertam - mūzikas mīļotāji būs paēduši. Vairāki restorāni un kafejnīcas mainījuši savu darba laiku, lai pirms un pēc koncerta uzņemtu apmeklētājus.

"Tiamo grupa" pārstāvis Toms Zukulis portālam apstiprināja, ka par izsalkušajiem ir padomāts. "Arī "Tiamo grupa" vairākām no savām ēdināšanas vietām ir nedaudz pamainījusi darba laiku, lai koncerta apmeklētāji pēc pasākuma beigām varētu ieturēt maltīti jaukā atmosfērā. Turklāt klubs "Cukurfabrik’" ir oficiālais afterparty rīkotājs, kā arī "Tiamo grupa" būs sastopama pasākuma teritorijā, tādēļ mums šis ir īpaši darbīgs laiks. Noteikti esam gatavojušies pabarot lielāku skaitu viesu nekā ierasts un noteikti centīsimies atstāt to labāko iespaidu par katru no ēdināšanas vietām, kā arī Liepāja pilsētu."