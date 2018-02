Sāk "KVV Liepājas metalurgs" mantas izsoli

Atslēgvārdi kvv liepājas metalurgs | izsole

Pirmdien sākās maksātnespējīgā uzņēmuma “KVV Liepājas metalurgs” mantas izsole, mēģinot pārdot sešus īpašumus, tai skaitā arī rūpnīcas velmētavas iekārtas un visu elektrotēraudkausēšanas cehu. Ministru prezidents Māris Kučinskis iepriekš paudis, ka ar izsoļu palīdzību valsts varētu atgūt 20 miljonus eiro, kas gan ir tikai aptuveni trešdaļa no savulaik ražotnē ieguldītās summas. Uzņēmuma maksātnespējas administrators Guntars Koris norāda, ka interese no uzņēmēju puses par “KVV Liepājas metalurgs” mantas iegādi ir, taču vēl nevarot zināt, vai kāds no tiem tiešām būs reāls pircējs.