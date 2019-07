Atslēgvārdi vid | čeku loterija | nodokļi | akcija | ēnu ekonomika

No vakardienas Valsts ieņēmuma dienests sācis čeku loteriju, proti, iedzīvotāji aicināti reģistrēt maksājumu apstiprinošus dokumentus par dažādām precēm un pakalpojumiem, kuru summa ir lielāka par pieciem eiro. Šāda akcija tiek rīkota, lai mazinātu ēnu ekonomiku un iedzīvotāji pieprasītu darījumu apstiprinošus dokumentus. Lai gan sabiedrībā izskanējušas bažas par to, ka VID šādā veidā iecerējis kontrolēt cilvēku pirkumus, dienests to noliedz un skaidro, ka čeku iesniegšana ir anonīma un cilvēka personību nav iespējams noteikt.