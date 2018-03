Sāksies 26. Liepājas Starptautiskais zvaigžņu festivāls 

Atslēgvārdi zvaigžņu festivāls | liepājas simfoniskais orķestris | koncerts

Šajā nedēļas nogalē tiks atklāts 26. Liepājas Starptautiskais zvaigžņu festivāls, kas pulcēs māksliniekus ne tikai no Latvijas, bet arī no citām valstīm. Atklāšanas koncertā kopā ar Liepājas simfonisko orķestri uzstāsies pianists Reinis Zariņs un jaunais čella spēles talants no Krievijas – Rustems Hamiduļļins, kurus sastapām mēģinājumā.