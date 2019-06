Skumji, bet ne drūmi

Atslēgvārdi liepājas internātskola | likvidācija | izglītība | reorganizācija | liepājas internātpamatskola | skolēni

Jau pavisam drīz, 31. jūlijā, Liepājas pilsētas pašvaldības dibinātā Liepājas internātpamatskola tiks likvidēta. Skolas audzēkņi izklīst pa citām Liepājas izglītības iestādēm, tāpat tiek izdalīts inventārs un mācību piederumi. Skolotāji un tehniskie darbinieki dodas pensijā vai meklē jaunus izaicinājumus. Ēka Krūmu ielā 65 drīzumā paliks klusa. "Skumji, protams, ir, bet drūmi te nav. Mēs neesam bezizejā un negrimstam pesimismā. Neviens taču nav nomiris, viss iet uz priekšu," uzsver skolas direktore Gunta Lauberga.

Kā izskatās skolā neilgi pirms likvidācijas? Rosīgi. Malu malās cilvēki kārto dokumentus, kas nododami arhīvā vai īslaicīgā glabāšanā Izglītības pārvaldē, tiek pārskatīts inventārs, lai saprastu, kas var noderēt citām pašvaldības iestādēm, kravas busiņi piestāj pie skolas, lai paņemtu noderīgāko. Piemēram, internātpamatskolas zēnu mājturības kabineta aprīkojums nonāks Liepājas 8. vidusskolā, kas no nākamā mācību gada īstenos arī internātpamatskolā izveidoto jūras zinību mācību programmu. Internāta iedzīve – gultas, matrači, segas, spilveni – labi noderēs Sociālajam dienestam.

"Pilsēta noteikti ir ieguvēja, likvidējot šo skolu. Raugoties tīri no ekonomiskā viedokļa, tas ir pareizs lēmums. Nebūs jāuztur šī milzīgā māja. Nē, nu kādu laiku jau būs, bet, ja skatās uz mūsu piecdesmit astoņiem bērniem, tad komunālie maksājumi patiešām ir milzīgi. Mēs apdzīvojam tikai pirmo stāvu, bet ēkai ir trīs stāvi. Augšā tikai trīs istabiņās guļ bērni, taču auklēm naktīs un audzinātājām pēcpusdienās te ir jābūt, viņām jāmaksā alga," skaidro G. Lauberga.

Taču kas notiks ar cilvēkiem, kas ikdienā raduši staigāt par internātpamatskolas gaiteņiem? "Tie, kas ir pensionāri, noteikti dosies pensijā, citi Nodarbinātības valsts aģentūrā pieteiksies bezdarbniekos. No skolotājiem tādi, kas tikai šajā skolā strādā, esam pieci. Pārējie nāk no citām skolām uz dažām stundām nedēļā. Piemēram, ķīmija mums ir trīs stundas nedēļā, neņemsim jau atsevišķu cilvēku, kas to māca, tāpēc skolotāja brauc no Liepājas 7. vidusskolas," direktore pastāsta. Savukārt no skolas tehniskajiem darbiniekiem tikai divi vēl nav sasnieguši pensijas vecumu.

"Runājot par bērniem – mēs taču zinām, cik ātri viņi pierod pie jauniem apstākļiem. Pieaugušie tā nevar, bet bērni ātri pierod pie jaunām situācijām, un es nedomāju, ka mūsu bērni būtu izņēmums. Nebūs jau arī tā, ka viens pats mūsu audzēknis nonāk pilnīgi jaunā vidē. Daudzi ies kopā uz vienu skolu, var būt pat tā, ka mācīsies vienā klasē. Pleca sajūta būs," uzskata G. Lauberga.

Daļa internātpamatskolas audzēkņu no nākamā mācību gada mācīsies O. Kalpaka 15. vidusskolā, vēl daļa 8. vidusskolā, citi izvēlējušies J. Čakstes 10. vidusskolu. Vairums audzēkņu skolu nomainījuši jau šī mācību gada laikā. "Bērniem un vecākiem teicām, lai uz citām skolām iet jau šajā gadā. Mums 8. klasei no februāra nebija, kas māca matemātiku. Rosinājām iet uz citām skolām un pilnvērtīgi mācīties matemātiku, jo nākamajā gadā taču ir eksāmens. Daudzi paklausīja," stāsta direktore.

