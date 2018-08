Sola izveidot uzņēmumu "New Liepājas Metalurgs"

Atslēgvārdi kvv liepājas metalurgs | velmētava | darbinieku atlaišana | smart stahl | new Liepājas Metalurgs

Šonedēļ no darba atbrīvoti gandrīz visi uzņēmuma “KVV Liepājas metalurgs” velmētavas cehā atlikušie strādnieki, kā arī vēl atsevišķi darbinieki no citiem cehiem - kopumā 25 cilvēki, to TV Kurzemei telefonsarunā apstiprināja velmētavas ceha līdzšinējais vadītājs Maksims Zinkēvičs. Kopš šī gada martā velmētavas ceha iekārtas izsolē iegādājās Austrijas uzņēmums “Smart Stahl”, tās netiek lietotas, tomēr “Smart Stahl” pārstāvis informē, ka šobrīd tiek veidots uzņēmums “New Liepājas Metalurgs”.