''Ugunsgrēks Liepājā, Tērauda ielā, visticamāk izcēlies neuzmanības dēļ ''- to intervijā ''TV Kurzemei'' ziņoja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, kas aizvadītās nedēļas nogalē no šī nama evakuēja vairākus cilvēkus, divi no tiem pat nogādāti mediķu aprūpē, jo saindējušies ar dūmiem. Kā norāda ugunsdzēsēji – šāda cilvēku nevērības dēļ izcēlušies ugunsgrēki viņu praksē ir vieni no izplatītākajiem. 2017. gadā Liepājā oficiāli reģistrētas aptuveni 300 ugunsnelaimes.