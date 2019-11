Ugunsgrēku veco ļaužu namā izraisījis aizmidzis smēķētājs

Atslēgvārdi ugunsgrēks | vugd | Liepājas Veco ļaužu nams

Vakar neilgi pirms pulksten 4 naktī nelaime piemeklējusi Liepājas Veco ļaužu dzīvojamo namu, kur, vīrietim aizmiegot ar degošu cigareti, vispirms aizdedzies dīvāns un pēcāk arī pārējās dzīvoklī esošās mantas. Ugunsnelaimes izraisītājs cietis un nogādāts medicīnas iestādē, noskaidroja "Kurzemes Vārds".

Izsaukumu uz Veco ļaužu māju Ganību ielā 135/141 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests saņēmis pulksten 3.56. "Piecstāvu ēkā bija izveidojies piedūmojums un dega viens no piektā stāva dzīvokļiem. Pirms ugunsdzēsēju ierašanās no ēkas paši bija evakuējušies 12 cilvēki, bet vēl 42 evakuēja glābēji. Viens no cilvēkiem bija cietis un nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Ugunsgrēka platība nebija liela – 16 kvadrātmetri, taču, ņemot vērā bīstamību, notikuma vietā strādāja 20 ugunsdzēsēji glābēji no Liepājas daļām un posteņiem. Darbs notikuma vietā pabeigts pulksten 05.36," laikrakstam pastāstīja Viktorija Gribuste.

Vakar "Kurzemes Vārds" aprunājās gan ar Veco ļaužu mājas vadītāju Dianu Bikovu, gan ar vairākiem šī nama iedzīvotājiem.

"Svarīgākais, ka ugunsgrēks beidzies bez nopietnām sekām, arī tā izraisītājs, kurš sākotnēji pats saviem spēkiem centies apdzēst liesmas, nav smagi cietis – viņam ir nelieli pēdu apdegumi, taču staigāt 79 gadus vecais Edgars var.

Diemžēl jāsaka, ka Edgaram šis nav pirmais šāda veida gadījums, proti, pirms aptuveni gada viņš šeit nonāca pēc tam, kad bija nodedzis pašvaldības piešķirtais dzīvoklis.

Turklāt pirms šī ugunsgrēka viņš mūsu namā pastrādājis arī citus nedarbus, piemēram, ik pa brīdim ar līmi aizlīmējis dzīvokļu slēdzenes, kuras nācies mainīt," pastāsta D.Bikova.

Pagājušā gada decembrī Veco ļaužu dzīvojamā mājā esot ierīkota jauna ugunsdrošības sistēma, kas ļoti palīdzējusi krīzes situācijā: "Tiklīdz nostrādā signalizācija, dežurants uzreiz var redzēt, kurā no dzīvokļiem iespējams notikusi nelaime. Tā tas bija arī šajā gadījumā," sacīja D.Bikova, piebilstot, ka cilvēku evakuācija esot notikusi ļoti raiti, jo visiem iemītniekiem nemaz ēka nav nācies pamest.

Ugunsdzēsēji ātri esot izvērtējuši situācijas bīstamību un savus dzīvokļus pametuši tikai daļa ēkā esošie cilvēki. "Veco ļaužu mājā ir cilvēki ar kustību traucējumiem, taču neviens no viņiem nav, tā teikt, uz gultas. Arī tas evakuāciju padarīja vienkāršāku. Protams, tiem, kam vajadzēja palīdzību, lai izkļūtu no mājas, tā arī tika sniegta."

Vēl D.Bikova atzina, ka Edgaram tagad pajumte būšot jāmeklē Nakts patversmē, jo Veco ļaužu mājā brīvu dzīvokļu neesot. "Nesaku, ka viņš nekad vairs nevarēs šeit atgriezties, bet pašlaik tāda iespēja nav."

Ugunsgrēka dzēšanas laikā ievērojami bojāts stāvu zemāk esošais dzīvoklis, kurš pieliets ar ūdeni. Tajā mitinājās 92 gadus vecā Karīna, kurai, par laimi, atrasts cits miteklis.

"Uz dzīvokļiem mūsu mājā ir gara rinda, taču šobrīd tieši viens dzīvoklis bija atbrīvojies un uz to arī pārcēlusies Karīna." Tāpat D.Bikova atzina, ka

visi pašvaldības īpašumi esot apdrošināti, vispirms būšot jātiek galā ar apdrošinātājiem un pēc tam abos dzīvokļos jāveic kapitālais remonts. Pagaidām gan neesot skaidrs, cik ilgu laiku tas aizņems.

Uz jautājumu, vai Veco ļaužu mājā bieži nākas saskarties ar problēmu, kad cilvēki smēķē savos mitekļos, D.Bikova atbildēja: "Edgars noteikti nav vienīgais, kas grēko. Sociālie darbinieki regulāri veic pārrunas ar iemītniekiem un atgādina par iekšējās kārtības noteikumiem. Ne visi gan tos ņem vērā."

63 gadus vecā Dzintra Vasiļeca, kura Veco ļaužu mājā dzīvo jau ilgu laiku, laikrakstam atzina, ka notikušais radījis pamatīgu satraukumu: "Pati slimoju ar astmu, tādēļ uzreiz izmantoju inhalatoru un iedzēru arī nervu zāles. Dūmi bija tik stipri, ka neko nevarēja redzēt, taču ārā tiku veiksmīgi. Ļoti žēl, ka kāda smēķētāja dēļ pielēja stāvu zemāk esošās Karīnas dzīvokli.

Es nemaz nezinu kā to vīrieti sauc, mēs viņu visi dēvējam par Ļeņinu. Kāpēc? Jo viņš tāds stalts un garš kā makarons."

Blakus izdegušam miteklim turpat aiz sienas dzīvo Jānis, kurš savukārt atzina, ka Edgars viņam itin bieži prasījis, lai iedod kādu smēķi. "Droši vien viņš jau iepriekš kūpināja savā dzīvoklī, redz kā tagad sanāca. Ugunsgrēka dēļ arī mēs pa nakti laukā dabūjām stāvēt gandrīz pusotru stundu."

Veco ļaužu mājas iemītniece Zita Freimane laikrakstam pastāstīja, ka ugunsgrēka laikā gulējusi: "Pirms gulēt iešanas biju iedzērusi tableti saldākam miegam un sākumā nemaz nedzirdēju, ka ugunsdzēsēji bungā pa durvīm, kad sita stiprāk arī durvis nevēru vaļā, jo nezināju, kas notiek. Kad atvēru durvis, tad jau vairs ārā nebija jāiet."