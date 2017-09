Atslēgvārdi koncertzāle | lielais dzintars

Laikā, kad aktīvi norisinās Ventspils mūzikas skolas un koncertzāles būvniecība un joprojām sarunas par ilgi gaidītās Rīgas akustiskās zāles projektu nav vainagojušās ar panākumiem, aktualizējas jautājums par to, cik izdevīgi ir šāda tipa būves celt reģionos? Viens no pēdējo gadu lielākajiem kultūras infrastruktūras projektiem ir Liepājas koncertzāle ''Lielais dzintars''. Lai arī uzņēmums pērno gadu ir noslēdzis ar peļņu aptuveni 80 000 eiro apmērā, Liepājas domes sēdē ceturtdien izskatīs jautājumu par uzņēmuma telpu, aparatūras un pakalpojumu maksas samazināšanu, lai tādējādi padarītu to konkurētspējīgāku par citām zālēm Baltijas reģionā, piemēram, Rēzeknes ''Goru'' vai kaimiņu lietuviešu izveidoto Palangas koncertzāli.