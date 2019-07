Valdība cer ar nākamo gadu paaugstināt pensijas

Atslēgvārdi pensijas | labklājības ministrija | valdība | budžets | pensionāri

Labklājības ministrija kā vienu no prioritātēm nākamajam gadam izvirzījusi vecuma un invaliditātes pensiju paaugstināšanu. Izmaiņas paredzētas palielinot minimālās pensijas apjomu, koeficienta un indeksācijas procentu likmi atkarībā no darba stāža. Valdība šo priekšlikumu izskatīs aptuveni pēc mēneša, jo, lai to paveiktu, no nākamā gada valsts budžeta nepieciešams rast aptuveni septiņus miljonus eiro.