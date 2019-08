Veikalā "Zoo Centrs" pircējai neatdod čeku un atsaka atkārtotu preces remontu

Atslēgvārdi patērētāji | pircēji | ptac | veikali

TV Kurzeme saņēma zvanu no kādas liepājnieces, kurai veikalā pēc preces nodošanas garantijas remontā netika atgriezts čeks. Līdz ar to pēc atkārtota ierīces bojājuma tirgotājs to labošanai vairs nepieņem. Latvijā pēc palīdzības un padoma Patērētāju tiesību aizsardzības centrā gada laikā vēršas aptuveni divi tūkstoši cilvēku, kuriem, iegādājoties nekvalitatīvas preces, neizdodas patstāvīgi atrisināt konfliktu ar veikala vadību.