Vienotā sistēmā reģistrēs azartspēļu atkarīgos, kuri vairs nevēlas tikt ielaisti spēļu zālēs

No nākamā gada 1. janvāra sāks strādāt vienota sistēma, kurā varēs reģistrēties azartspēļu atkarīgie, tādējādi viņi vairs netiks ielaisti nevienā spēļu zālē vai interaktīvo izložu vietnē. Līdz šim iedzīvotājiem šāda informācija bija jāiesniedz katrā vietā atsevišķi. Kā akcentē vairāki speciālisti – tieši atkarība no azartspēlēm jeb ludomānija ir viena no izplatītākajām atkarību formām.