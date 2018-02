Atslēgvārdi piensaimniecība | zemnieki | lopbarība

Kopš gada sākuma piena iepirkuma cena Latvijas zemniekiem ir vidēji samazinājusies par 10 centiem, tādējādi tā ir nokritusi zem pašizmaksas. Ganāmpulku īpašniekiem grūtības sagādā arī tas, ka lietainās vasaras dēļ daļa no lopbarības netika savākta un tādēļ pašreiz to nākas iepirkt no citiem saimniekiem.