Pēdējā laikā notikusī Baltijas jūras krasta erozija ir tikai un vienīgi globālās sasilšanas rezultāts. It kā stipras vērtas nav bijušas, taču ūdens līmenis sasilšanas dēļ jūrā ir ļoti augsts. Un ikviens, pat vismazākais, vilnītis pa saujai aiznes smiltis no krasta.

Bernāti, Ziemeļu forti, attīrīšanas iekārtas, Jūrkalne nebūt nav vienīgās vietas Baltijas jūras krastā, kur notiek erozija. Vienkārši šīs vietas ir visvairāk pamanāmās. Gan vizuāli, gan tādēļ, ka stāvos krastus jūra noēd straujāk.

Tas ir kompensācijas mehānisms – vienā vietā jūra kaut ko paņem, lai noliktu citā. Senos laikos, kad krasts bija dabīgs, erozija nebija tik stipri jūtama. Kad tika izbūvēta Liepājas osta, dabiskos procesus ietekmēt sāka moli.

To nu es negribētu apgalvot, ka pastiprināti krasts pie Ziemeļu fortiem un attīrīšanas iekārtām tiek izskalots tādēļ, ka tika veikta ostas padziļināšana. Taču savu lomu tas spēlē.

Līdzīgi ir Pāvilostā. Ja cilvēki domā, ka nu, pēc ostas padziļināšanas, tā tāda būs simts gadus, tad tā nebūs vis. Jūra sanesīs smiltis. Un iecerētā mola pagarināšana var nodarīt vēl lielāku postu. Kompensējot ostas padziļināšanu un mola pagarināšanu, smiltis jūra ņems no krasta pludmalē. Tādējādi var tikt apdraudēta pilsēta.

Varu nosaukt Ziemeļvācijas piemēru. Ik gadu viņi pusotru miljonu investē pludmales atjaunošanā. Katru gadu zemes smēlēji pirms vasaras smeļ smiltis, uzber uzbērumu aptuveni 10 hektāru platībā. Bet katru ziemu tas atkal aiziet un nākamajā gadā process jāsāk no jauna.

Ko mēs varam darīt? Neko. Vienkārši jādomā ar galvu. Izskanējusi informāciju par megaprojektu – Papes ostas būvniecību. Kam tā vajadzīga? Lai gada laikā tur ienāktu trīs četras motorlaivas? Izmetīsim miljonus, bet nekas reāli nenotiks. Taču, ka šo ostu izveidos, ik gadu vēl nāksies investēt, lai ostas akvatoriju padziļinātu.

Tas pats ir ar Pāvilostu. Protams, ieguldīta tiek Eiropas nauda, bet arī tā taču ir mūsu nodokļu maksātāju nauda!

Ja runājam par Liepājas attīrīšanas iekārtām, domāju, tur var investēt ne tikai 5 miljonus, tur var investēt 50 miljonus, bet procesi jau nebeigsies. Ja varbūt izdotos apturēt jūru tieši tajā vietā, kur ir attīrīšanas iekārtas, jūra tūdaļ sāks grauzt krastu nākamajā posmā – uz Saraiķu pusi vai Ziemeļu fortos ventilatoru ieskalos jūrā.

Tā nav izeja. Drīzāk par tiem 5 miljoniem jau sākt laikus domāt, kā pārvietot attīrīšanas iekārtas. Varbūt tās jāpārceļ tuvāk ceļam? Es domāju, ka saprātīgākais risinājums būtu savlaicīgi veikt attīrīšanas iekārtu pārnešanu tālāk no krasta.

Iespējams, vēl viens risinājums varētu būt nevis tieši krasta stiprināšana pie pašām attīrīšanas iekārtām, bet gan papildus molīša izbūvēšana pie Ziemeļu mola, lielā mola perpendikulu izveidojot slīpu, tāpat kā dienvidu pusē - aptuveni 30 grādu leņķī uz Ziemeļu fortu pusi. Tādā gadījumā straumes krastu ietekmēs mazāk.

No Ziemeļu fortiem, lai cik tas skumji nebūtu, gan pamazām jāatvadās. 1992.gadā, kad aizgāja krievu armija, no Ziemeļu fortiem reāli jūrā bija ieskalota tikai maza daļiņa – pirmās piecas pozīcijas. No raķešu angāra līdz krastam bija savi 20 metri. Šobrīd nav pagājuši 25 gadi...