Andris Vanags: Cilvēks uz šejieni nebrauks, lai dzīvotu un strādātu tukšā pļavā

Valdība atbalstījusi atsevišķu birokrātisku šķēršļu novēršanu ārvalstu darbaspēka piesaistei, uzsverot, ka izmaiņas atvieglo nosacījumus darbinieku piesaistei, bet neparedz lētā darbaspēka ievešanu. "Neplānojam ievest lēto darbaspēku, lai darba tirgū aizstātu latviešus," pauda iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens.

Esmu ražotājs, un mums ir augstu tehnoloģiju rūpnīca, kurai nav nepieciešams liels strādājošo resurss. Taču daudzas pakalpojumu nozares, to skaitā celtniecība, saskaras ar darbaspēka trūkumu, lai izpildītu pasūtījumus.

Šeit nav runa par to, ka darba devēji strādājošiem grib maksāt mazākas algas. Atalgojums tiek maksātas, pirmkārt, ņemot vērā tirgus situāciju, otrkārt, tas arī atkarīgas no uzņēmuma iespējām.

Nevaram turpināt dzīvot kā līdz šim. Mums ir jārunā par to, cik daudz var izdarīt, raugoties nevis no naudas viedokļa, bet gan cilvēku skaita. Latvijā nav gana daudz uzbūvētu dzīvokļu, biroju ēku, ceļu, tiltu, proti, ir par maz labas infrastruktūras, un šajā ziņā mēs atpaliekam no Eiropas vidējā līmeņa.

Taču tagad ir jautājums: kurš to visu būvēs? Nav, kas to dara! Dažādi pētījumu rāda, ka cilvēku skaits Latvijā turpinās sarukt, tāpēc mums ir tikai divas izšķiršanās – vai nu mēs neko nedarām un iedzīvotāju skaits aizvien mazinās, vai arī darām, lai cilvēku skaits tuvinātos nevis vienam miljonam, bet diviem miljoniem.

Taču, lai mums būtu divi miljoni iedzīvotāju, nepieciešama infrastruktūra. Cilvēks uz šejieni nebrauks, lai dzīvotu un strādātu tukšā pļavā. Ir vajadzīga sakārtota infrastruktūra, kuras izveidē ir jāinvestē, un šeit svarīga ir spēja izdarīt darbus tam paredzētā laikā.

Tāpēc pozitīvi vērtējams jebkurš valdības solis, kas palīdz uzņēmējiem piesaistīt darbaspēku un izpildīt esošos pasūtījumus. Galu galā ārvalstu darbaspēka piesaiste palielina arī patērētāju skaitu.

Cilvēki, kas brauc uz Latviju strādāt, šeit dzīvo, ēd, izmanto vietējos pakalpojumus jeb maksā par savu uzturēšanos šeit. Tas viss dod tikai pozitīvu efektu valsts ekonomikā, proti, tiek veicināts patēriņš, turklāt par katru šeit legāli ievestu darbinieku tiek maksāti arī valstij nodokļi.

Andris Vanags, AS "Sakret Holdings" valdes priekšsēdētājs