Arnis Juzups: Bērni arvien vairāk saprot, ka internets nav paredzēts tikai izklaidēm

Jebkuram cilvēkam interneta lietošana ir kļuvusi par neiedomājamu dzīves sastāvdaļu. Strādājot jau 17 gadus ar bērniem dažādos vecumposmos, varu teikt, ka skolēnu zināšanas par interneta iespējām, izpratne par pareizu tā izmantošanu savām vajadzībām un drošību veidojas lēnā gaitā un ar gadiem.

Jau vairākus gadus Liepājas 8.vidusskola aprobē jauno Valsts izglītības satura centra Datorikas programmu, kas veidota pēc mūsdienīgām prasībām, un secinu, ka skolēniem sākot no 1.klases ar katru gadu palielinās ne tik izpratne par interneta lietošanu, bet arī vispārīgās prasmes tehnoloģiju pielietošanā.

Arī laikā, kad daudziem cilvēkiem problēmas sagādā patiesu un nepatiesu ziņu atšķiršana, jaunajā priekšmetā “Datorika” ir iekļautas tēmas un atvēlēts laiks, lai skolēniem skaidrotu, kas interneta vidē ir patiess, kā atšķirt melus no patiesības, kā rīkoties, lai pārbaudītu ziņu patiesumu. Tas tiek apgūts jau no 1.klases. Piemēram, kā apzināties iespējamos apdraudējumus, kādi var rasties, izmantojot sociālo tīklu vietnes, ka nedrīkst izpaust savus un citu personu datus, kā arī apzināties iespējamos apdraudējumus, kādi var rasties, izmantojot sociālo tīklu vietnes (piemēram, iebiedēšana un uzmākšanās). Ar katru nākamo mācību šīs tēmas tiek padziļinātas un skaidrotas ar vien dziļāk atbilstoši katram vecumposmam.

Tomēr lielā mērā jāuzsver, ka bērna izglītošanā par internetu liela atbildība lielākoties jāuzņemas vecākiem. Mans novērojums ir, ka ļoti daudziem bērniem telefona, datora lietošana ir izveidojusies jau par zināma veida ieradumu un nespēju no tehnoloģiju vides atslēgties.

Bērnu zināšanas interneta izmantošanā var definēt divējādi - viena daļa prot tikai spēlēt spēles bez īpaša mērķa, otra māk atrast radošas idejas, realizēt tās – sākot no apsveikumu veidošanas, savas istabas iekārtošanas, beidzot ar kūkas pagatavošanu.

Tomēr uzsveru vēlreiz, ka lielā mērā tā ir vecāku atbildība un ieinteresētība sekot tam, ko viņu atvase sērfojot savā planšetē, datorā vai telefonā īsti dara, bet tas vairāk būtu attiecināms uz jaunāko klašu bērniem, jo vēlāk bērniem kopumā ir diezgan liela izpratne par drošību internetā. Ļoti daudzi zina, kādus datus par sevi var izpaust, kādus ne.

Lielākoties, lai kā varbūt negribētu, tomēr jāatzīst, ka bērni ļoti daudz savu brīvo laiku pavada internetā bezmērķīgi. Manuprāt, skolotājs var dot ieteikumus, metodes, kā izmantot internetu savām vajadzībām, kā to darīt, neapdraudot sevi, bet to, ko skolēns dara brīvajā laikā pēc skolas vairs izkontrolēt nevar.

Kā vecāks redzu, ka saviem bērniem ļoti bieži jāsaka frāze: “Lūdzu, noliec telefonu! Atradīsim brīvu laiku vienkārši parunāties, vai darīt kopā ko citu.” Jāpiemin, ka mūsdienu bērniem nevar drastiski atņemt telefonu, vai nepārtraukti “klabināt”, lai noliek telefonu. Tas vienkārši slikti darbojas un visticamāk radīs pretreakciju.

Tomēr, ja kā vecāks pajautātu: “Apskatīsim tavā telefonā, kā izveidot svētkiem kaut ko gardu,” domāju, ka tas 90 % bērnu ieinteresēs un aizraus, jo jebkurš mūsdienās zina, ka “Youtube” var atrast visu. Ja vēl izrādīsim ieinteresētību šajā procesā piedalīties, būs lieliski.

Šajā brīdī kā vecāks, mēs katrs parādam, ka tehnoloģijām ir mērķis, bērns jāieinteresē uz internetu paskatīties ar citām acīm. Pieredze rāda arī tieši pretējo - bērni, pusaudži caurām dienām, vakariem un pat naktīm sēd un spēlē vai sērfo bez mērķa, jo pieaugušie ir aizņemti ar savām ikdienas rūpēm, darbiem.

Kopumā mans viedoklis un novērojums tomēr ir tāds, ka, gadiem ejot, attīstoties tehnoloģijām, bērni arvien vairāk saprot un izprot, ka internets nav paredzēts tikai izklaidēm.

Manuprāt, bērniem, kas dzimuši mūsdienu tehnoloģiju apstākļos ir īpaši attīstīta uztvere tieši tehnoloģiju izmantošanā. Ne velti ir teiciens: “Ja ko nezini, pajautā to savam bērnam!”

Taču ir novērots, ka arī tas ir ļoti individuāli. Ir bērni, kas, nonākot 1. klasē, maz vai pat nemaz nav izmantojuši datoru. Ir liels prieks šo bērnu virzīt, palīdzēt viņam pārvarēt nedrošību, strādājot ar datoru, sekmēt apgūt lietas, bez kurām nav iedomājama mūsu ikdiena.

Bieži esmu domājis par to, vai skolēniem tehnoloģiju izmantošana nekļūst par atkarību. Man šķiet, ka “tas velns nav tik melns, kā viņu mālē”. Es varētu teikt, ka bez tehnoloģijām mēs vienkārši nevaram iedomāties savu dzīvi un ikdienu, tomēr tās ir tik plaši kopumā ienākušas mūsu dzīvē, ka tiešā veidā atkarība no kaut kā konkrēta ir mazinājusies, piemēram, datorspēlēm.

Tomēr tehnoloģijas pašas gan bērnu, gan arī pieaugušos it kā ievelk sevī, liekot pakļauties tām. Pēc manas pieredzes ir jūtams tas, ka ikdienas steigā kādu brīdi saprātīgi jāpadomā un jāizjūt, jāizvērtē katram pašam cik esam gatavi ielaist savā dzīvē tehnoloģijas, kurā brīdī no tām atslēgties un palīdzēt to izdarīt arī saviem bērniem un tuviniekiem.

Arnis Juzups, Liepājas 8. vidusskolas informātikas skolotājs