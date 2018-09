Arta Glumane: Satiksmes kultūra mums vēl nav tādā līmenī, lai velobraucējs justos patiešām drošs

Pat neesmu skaitījusi, cik gadus jau piedalos Mobilitātes nedēļas velobraucienā. No maiciņām, kas ik reizi tiek piešķirtas, man ir zila, balta, dzeltena un vairākas oranžas. Tas nozīmē, ka varētu būt vismaz gadi pieci.

Kāpēc? Jokojot varētu teikt, ka tā ir iespēja tikt pie zupas. Bet īstenībā mums ir kolosāla kompānija – “Liepājas velodraugi”. Un tā ir galvenā motivācija: būt kopā šiem lieliskajiem cilvēkiem, aktīvi pavadīt laiku.

Ar velosipēdu braucu ikdienā. Galvenokārt pa veloceliņiem. Ik dienu ar velosipēdu braucu arī uz darbu. No Karostas uz Laumas rajonu. Brauciens vienā virzienā ir 3 kilometri. It kā jau nav daudz, bet no rīta pietiekami, lai pilnībā atmostos.