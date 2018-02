Dace Cīrule: Reformas ieguvēji ir minimālo algu saņēmēji

Strādājot par grāmatvedi vairāk nekā 10 gadu, esmu sapratusi, ka jebkura reforma un nodokļu izmaiņas ļoti tieši skar grāmatvežus. Šobrīd mums informācijas netrūkst – nodokļu konsultanti strādā un informācija bija pieejama jau pirms izmaiņas stājās spēkā, tādēļ mēs jau aptuveni zinājām, ko sagaidīt. Taču teorija ir tikai puse, prakses pusi mēs varam apgūt vienīgi darot.

Salīdzinot ar to, kā bijis līdz šim, šī nodokļu reforma ir pilnīgs apvērsums. Pēc pirmā nostrādātā mēneša visvairāk tā atsaukusies uz algu izmaksāšanu, kas tagad ir ļoti mainījusies, īpaši tiem cilvēkiem, kas strādā vairākās darbavietās, jo alga šobrīd viņiem jārēķina citādi.

Minimālā alga, protams, bija jāceļ – to Saeimā vajadzēja pieņemt ātrāk, taču to varēja izdarīt ar mazākiem kāpieniem. Iepriekš bija gadi, kad minimālā alga vispār netika pacelta – manuprāt, vajadzēja lēnām to darīt jau tad, jo šobrīd lēciens ir liels.