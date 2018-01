Atslēgvārdi edīte plamše | izglītība | latviešu valoda

Ministru kabinets otrdien piekrita no 2019.gada 1.septembra vispārējās izglītības iestādēs sākt pakāpenisku pāreju uz mācībām latviešu valodā.

Uzskatu, ka pārejai esam daļēji gatavi. Vidusskolas posmā nekādus būtiskus sarežģījumus, manuprāt, tas nesagādās, jo jau šobrīd mācības notiek bilingvāli, bērni apgūst latviešu valodu. Visi vidusskolas mācību priekšmeti tiek mācīti latviski, arī terminoloģija. Pieļauju, ka problēmas varētu rasties tikai dažiem, bet principā mēs jau tagad piekopjam šādu praksi un sistēmu.

Ne visi pamatskolas posmā esošie bērni turpina mācības mūsu vidusskolā. Daudzi dodas mācīties citur, piemēram, uz Liepājas Valsts tehnikumu, Jūrniecības koledžu. Tur viņiem tāpat nākas mācīties valsts valodā un viņi to spēj - no skolas netiek izslēgti. Tur ir latviska vide, kas tad būs arī pie mums, tādēļ neviens šīs pārmaiņas nesagaida ar šausmām vai saķertām galvām. Mēs uztveram to mierīgi.

Var jau sašūmēt sabiedrību, bet tam nav iemesla. Domāju, ka pie mums viss būs kārtībā, kā būs citur – nezinu.

Mēs jau sen uz to ejam – skolēni ne vien mācās bilingvāli, bet arī apmeklēt olimpiādes, kas notiek latviešu valodā, tāpat kā dažādi pārbaudes darbi un eksāmeni 12.klasē - gluži kā latviešu skolās. Visa sistēma jau ir pakārtota tā, lai viss notiktu.

Bērniem šis viennozīmīgi būs ieguvums – viņi taču dzīvo Latvijā, būs jāmācās mūsu augstskolās... Var jau būt, ka citi var to apstrīdēt, taču dzīve atpakaļ neies – tā iet tikai uz priekšu, tādēļ mums ir jābūt gataviem pārmaiņām.

Tagad arī jaunais izglītības saturs paredz, ka mācīsim citus priekšmetus, vairākus apvienojam, piemēram, latviešu valodā būs gan matemātika, gan citi mācību priekšmeti. Arī tas ir izstrādāts tā, lai mūs virzītu uz pāreju valsts valodā.

Pastāv dažādi uzskati, kā to labāk realizēt. Varbūt sākt mācīt valodu bērnu dārzā? Grūti pateikt.

Arī problēmām saistībā ar pedagogiem rasties nevajadzētu. Kad lasu presē, ka vairāki miljoni no budžeta paredzēti skolotāju tālākizglītībai, es nesaprotu – kāpēc? Domāju, ka naudu būtu lietderīgāk novirzīt kam citam. Vai tad tiešām republikā ir tik nezinoši pedagogi, ka viņiem būtu jāmāca latviešu valoda?

Edīte Plamše, Liepājas A. Puškina 2. vidusskolas direktore