Edvīns Striks: Mediķu izkrišana no ierindas rada lielas problēmas

Atslēgvārdi medicīna | reģionālā slimnīca | medicīnas aprūpe

Daugavpils Reģionālās slimnīcas valdes loceklis Grigorijs Semjonovs otrdien informēja, ka slimnīcā līdz 1.septembrim apturēta plānveida operāciju veikšana, jo izveidojusies kritiska situācija ar anesteziologu un reanimatologu noslodzi.

Kadru trūkums ir jūtams visā veselības nozarē, arī mūsu slimnīcā. Medicīnas nozarē šī situācija nav jauna, tā ir visiem zināma problēma. Jāatzīst, esam bijuši līdzīgā situācijā, kādā šobrīd ir Daugavpils kolēģi. Īpaši tas izpaužas, ja kāds no mediķiem saslimst vai aiziet, piemēram, dekrēta atvaļinājumā, tas rada lielas problēmas ikdienas darba nodrošināšanā. Īpaši speciālistu trūkums jūtams Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļā, kur nepieciešams nodrošināt diennakts dežūras.

Taču Liepājas Reģionālā slimnīca ilgstoši un mērķtiecīgi strādā pie jaunu speciālistu piesaistes un turpinās to darīt. Sadarbībā ar pašvaldību mēs jau no 2008. gada realizējam cilvēkresursu piesaistes programmu. Ar daļu jauno speciālistu, kuri Liepājai un apkārtējiem novadiem nepieciešami, slimnīcai ir noslēgti līgumi, bet daļa ir Liepājas domes stipendiāti. Līdz ar to var jau puslīdz droši teikt, ka šie speciālisti tuvāko gadu laikā darbu uzsāks Liepājas Reģionālajā slimnīcā. Šādi līgumi ir noslēgti ar neirologu, reimatologu, ķirurgu, asinsvadu ķirurgu, diviem anesteziologiem – reanimatologiem, ķīmijterapeitu, traumatologu, diviem otolaringologiem jeb LOR, zobārstu, radiologu. Neskatoties uz to, arī ar šiem piesaistītajiem speciālistiem slimnīcai būs par maz.

Pastāvot konkurencei starp valsts un privātajām veselības aprūpes iestādēm, izdzīvos un attīstīsies tās medicīnas iestādes, kuras spēs piesaistīt jaunus kadrus.

Mums patlaban nav tas sliktākais stāvoklis kadru piesaistes ziņā, bet jāskatās perspektīvā,

kad problēmas, kas saistītas ar personāla trūkumu, kļūs ļoti aktuālas. Ja tuvāko gadu laikā netiks piesaistīta virkne jaunu rezidentu un speciālistu, tad īstās problēmas iezīmēsies pēc pieciem, desmit gadiem, jo daļa esošā personāla dosies pensijā.

Edvīns Striks,

Liepājas Reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētājs