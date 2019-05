Eksperts: Pēc EP vēlēšanām nav apstiprinājušās bažas, ka populisti un pārāk nacionāli noskaņoti spēki "vilks Eiropu uz visām pusēm"

Pēc Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanām nav apstiprinājušās sākotnējās bažas, ka populisti un pārāk nacionāli noskaņoti spēki "vilks Eiropu uz visām pusēm", aģentūrai LETA sacīja Latvijas Ārpolitikas institūta (LĀI) pētnieks Māris Andžāns.

Viņš atzina, ka saskaņā ar vēlēšanu rezultātiem augs Zaļo un liberāļu, ko pārstāv Liberāļu un demokrātu apvienība (ALDE), pārstāvība EP, līdz ar to vairs nebūs izteikts duapols starp Eiropas Tautas partiju (EPP) un sociālistiem un demokrātiem (S&D), kas līdz šim izlēma lielāko daļu jautājumu. Tādējādi jaunais vairākums būs fragmentētāks, bet "nav apstiprinājušās nav bažas par to, ka populisti un pārāk nacionāli noskaņoti spēki, nākot pie varas, vilks Eiropu uz visām pusēm".

"Nav tik traki, kā bija prognozēts. Bija lielas bažas, ka pamatstraumes partijas - EPP un S&D - var zaudēt varu. Jā, atbalsts tām ir samazinājies, bet nav tik ļauni salīdzinājumā ar sākotnējām prognozēm," sacīja Andžāns, piebilstot, ka tamdēļ sagaidāmas lielākas diskusijas par to, kas būs nākamie Eiropas Parlamenta (EP) un Eiropas Komisijas (EK) priekšsēdētāji, kā arī Eiropas Centrālās bankas (ECB) prezidents. Tāpat būs lielāka nevienprātība par to, kādā virzienā iet, ar kuriem politiskajiem spēkiem tieši vai ne tik tieši sadarboties.

Vienlaikus viņš piebilda, ka populisti, kuru nodomi ir salīdzinoši nenosakāmi, vairāk nekā kādreiz ir piekļuvuši pie varas, ko apliecina "Brexit" akcijas Lielbritānijā. Ļoti labus panākumus ir guvusi Francijā Marijas Lepēnas galēji labējā Nacionālā apvienība (RN).

Līdz ar to šie spēki TP un SD varētu vairāk vest liberālā virzienā. Tomēr esot jāsagaida, kādas personības tiks ievēlētas ES vadošajos amatos.

Viņš teica, ka ir ļoti grūti pateikt, kurš būs nākamais EK vadītājs. Tas var tikt izvēlēts no politisko grupu izvirzītajiem kandidātiem EPP kandidātiem uz EK prezidenta amatu, tostarp S&D kandidāts uz EK prezidenta amatu Manfrēds Vēbers, sociālistu vadošais kandidāts EP vēlēšanās Franss Timmermanss vai ES konkurences komisāre Margrēte Vestagere (ALDE).

Vienlaikus viņš piebilda, ka amatu sadali sarežģī tas, ka EP vēlēšanās nav ļoti skaidri dominējoša viena uzvarētāja. Līdz ar to politisko grupu izvirzītajiem kandidātiem var būt mazākas izredzes, bet, no otras puses, dalībvalstis pašas var vienoties par to izvirzītajiem kandidātiem.