Atslēgvārdi tūrisms | vizīte liepājā

Liepājā esmu vien 10 gadus. Kad šeit sāku strādāt, man bija interesanti iepazīt šo vietu. Pirms diviem gadiem izgāju arī gida apmācības, lai uzzinātu par Liepāju vēl kaut ko vairāk, – tās vēsturi, apskates objektiem, skaistākajām vietām. Šurp brauc viesoties mani radi, draugi, paziņas, darbabiedri, un, lai varētu viņiem kvalitatīvi parādīt pilsētu, par to pastāstīt, īpaši tiem, kas nekad šeit agrāk nav bijuši, nolēmu, ka jāpamācās.

Tiem vietējiem, kas saka, – tūristiem piemērotu vietu šeit ir maz, gribētu uzdot pretjautājumu: ko viņi Liepājā ir redzējuši, kur staigājuši, kur bijuši. Aicinu palūkoties citām acīm uz jau zināmām vietām, lietām un atklāt tās no jauna. Tos, kas, dzīvodami tepat, nav bijuši pludmalē vairākus desmitus gadus, redzētais varētu pārsteigt.

Uz Liepāju brauc ļoti atšķirīgi cilvēki. Citam vairāk patīk dabas objekti, citam arhitektūra, citam vispār pilsētas aura kopumā un vējš.

Apskates maršrutus saviem visiem plānoju dažādus. Atkarīgs no tā, cik liela ir interese, cik daudz ir laika, vai dodamies kājām vai transportlīdzekli utt. Braucam uz Karostu, bet, ja vispār nav būts Liepājā, iepazīstam centrālo daļu – vecpilsētu, promenādi, Jūrmalas parku. Ar putnu mīļotājiem atkal dodamies uz vietām, kur varam vērot putnus.

Liepāja desmit gadu laikā, kopš šeit dzīvoju, ir stipri mainījusies. Sakārtotas ielas. No vienas puses – skaisti, glīti un gludi, bet no otras puses – zūd vienreizīgais šarms, kas varbūt ir tikai Liepājai. Un šarms, manuprāt, ir vecajās ieliņās, vecajās mājās, šķībajās, greizajās logu ailēs, vecajos parkos, kokos. Pilsētai attīstoties, aicinu neaizmirst par to, kas ir tikai šeit, un to saglabāt, izcelt. Ārzemju viesi priecājas par mūsu ostu, – ka šeit ir vēl vecie spīķeri, senās ēkas. Vienādas, no lētākajiem materiāliem celtās būves, noliktavas – tās tūristiem nav interesantas.

Šobrīd tūristiem nav iespējams aplūkot Svētās Trīsvienības katedrāli. Pieļauju, - kā apskates objekts, tā pietrūkst, bet, ko lai dara? Jāskatās kas cits, un būs iemesls, lai uz Liepāju atbrauktu vēlreiz. Liepāja ir liela pilsēta, ar daudz apskates objektiem, arī dažādu veidu un jomu. Tīri fiziski cilvēkam to vienā dienā apgūt nav iespējams. Ir Karosta, vecpilsēta, var izbraukt ekskursijā pa kanālu vai jūrā ar kuģīti, ir koncerti uz ezera, "Lielajā dzintarā", Olimpiskajā centrā, baznīcās, pie Gulbju dīķa un tā tālāk. Visa kā tik daudz! Liepājā ir jāpavada vismaz nedēļa, lai to kārtīgi iepazītu.

Gunta Kapeniece, aktīva liepājniece, mīl ceļot