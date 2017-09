Guntis Mūrēns: Velobrauciens sestdienā – kompromisa variants

Atslēgvārdi eiropas mobilitātes nedēļa | velobrauciens | Guntis Mūrēns

Eiropas mobilitātes nedēļa ir vērā ņemama aktivitāte, jo tādējādi tiek likts lielāks uzsvars uz velosipēdu izmantošanu. Tādējādi tiek atgādināts, ka ir arī citi transporta līdzekļi, ne tikai auto. Ka var pārvietoties citādāk.

Velobraukšana ir laba ne tikai no tā aspekta, ka tas ir ekoloģiski tīrs pārvietošanās veids. Kaut man gan vairāk velobraukšana asociējas ar to, ka tā cilvēkiem ir kustība. Un, kā mēs zinām, kustība ir dzīvība. Līdz ar to velobraukšana ir veselīgs dzīvesveids.

Liepājā ik gadu rīkoto velobraucienu arī vērtēju tikai pozitīvi. Tas ir kārtējais atgādinājums cilvēkiem. Citi varbūt vēl tikai domā un plāno par velosipēdu, bet, redzot šo masveidīgo velokustību, ka velosipēdisti brauc pa ielām, ka veloinfrastriktūra ir tam atbilstoša, tas ir pamudinājums.

Man diemžēl vēl nevienu gadu šajā pasākumā nav izdevies piedalīties. Vienmēr iegadījies, ka ir kas cits neatliekams darāms. Taču par to neskumstu, jo man ir pašam savi velobraucieni. Bet katrā gadījumā šis ir labs pasākums.

Jā, ir dzirdēti dažādi viedokļi. Vieni raud, ka velobrauciens nenotiek darba dienā. Savukārt citi skumst, ka tādā gadījumā viņi nevarētu velobraucienā piedalīties.

Var jau būt, ka darba dienā šim pasākumam būtu labāks efekts tādēļ, ka tiktu aptverta lielāka auditorija. Bet tā arī ir nopietna problēma: ne jau visiem cilvēkiem, kuri vēlētos piedalīties braucienā, būtu iespējams atprasīties no darba, lai tiktu uz šo velobraucienu.

Iespējams, varētu padomāt vēl par citām aktivitātēm Eiropas mobilitātes nedēļas ietvaros, lai motivētu vēl vairāk cilvēku izmantot velosipēdus ikdienā. Lai gan mums, manuprāt, jau ļoti daudzi brauc ar velosipēdiem, tas varbūt iekustinātu vēl kādu pievērsties velobraukšanai.

Vēl kādas aktivitātes, manuprāt, būtu apsveramas, taču, protams, jāizvērtē, kādi pasākumi būtu rīkojami, kādās aktivitātēs cilvēki iesaistāmi.

Bet labāk jau būtu nevis tikai viena velobraukšanai veltīta diena gadā, bet gan uzsvars likts uz nedēļu. Lai būtu uzskatāmāks atgādinājums. Kā reklāmas. Ja tās nemitīgi rāda un rāda, tad vienubrīd enkuriņš ir galvā un viss notiek.

Guntis Mūrēns, autobraucējs un velosipēdists