Gvido Ķirsons: Uz katra stūra policistu nenoliksi

Aizvadītajās svētku brīvdienās Latvijā kopumā pie stūres reibumā pieķerti vismaz 70 autovadītāji. Salīdzinot ar pērnā gada Līgo svētku brīvdienām, dzērājšoferu skaits šogad bijis lielāks.

Vēl jau pilnībā nav zināma precīza statistika par to, cik cilvēku šogad Līgo svētkos sēdušies pie stūres reibumā, jo parasti paiet vismaz dažas dienas, kamēr policija apkopo visus datus. Skaidrs, ka dzērājšoferu skaits ir palielinājies. Protams, mēs jau varam vēlēties, lai policijas darbinieki strādā pastiprinātā režīmā arī ikdienā, ne tikai svētku reizēs. Tas noteikti pārgalvīgajiem autovadītājiem atvēsinātu prātus. Tomēr atkal jāsaka jau nodrāztais teiciens – uz katra stūra policistu nenoliksi.

Vai atkal nepieciešams paaugstināt soda mēru? Tas ir likumdevēju jautājums, taču, manuprāt, šādai rīcībai rezultāts būs jūtams tikai īstermiņā. Par to jau esam pārliecinājušies, jo sods par braukšanu dzērumā ticis palielināts diezgan regulāri. Autovadītāju apliecības zaudēšana uz četriem gadiem ir bargs sods, nedomāju, ja to, piemēram, dubultos, tad kaut kas mainīsies. Jā, iespējams, sākumā būs jūtams uzlabojums, taču cilvēki mēdz pierast pie konkrētiem apstākļiem un noteikumiem. Tā sabiedrības daļa, kura likumam nepakļaujas, turpinās stūrēt dzērumā arī pie bargākiem sodiem, lai cik skarbi tas neizklausītos. Mūsu mērķis kopā ar policiju ir sasniegt arī viņus – nav svarīgi, vai tās ir CSDD rīkotās kampaņas, vai policijas reidi ielās. To, kad mūsu sabiedrība sasniegs tādu līmeni kā Zviedrijā, kur uz ceļiem nav neviena bojā gājušā, ir grūti prognozēt, taču mēs uz to ejam.

Par iespējamo automašīnu konfiskāciju dzērājšoferiem tiek diskutēts jau vairākus gadus. Cik man zināms, tāds sods jau pastāv Baltkrievijā – tur neatkarīgi no tā, kam pieder spēkrats, tas tiek konfiscēts, ja vadītājs pie stūres ir sēdies dzērumā. Tas tiešām būtu bargs sods, taču ko darīt gadījumos, ja dzērājšoferis ir pie stūres, piemēram, kravas automašīnai, kuras vērtība ir vairāk nekā simts tūkstoši eiro – cietēji būs arī citi.

Par tiem, kuri sēžas pie stūres reibumā, kas neliedz vadīt automašīnu, gribas teikt tā – vai tiešām risks ir tā vērts, jo kāda ir garantija, ka jūsu, piemēram, degvielas uzpildes stacijā par dažiem eiro nopirktais alkohola testeris rāda precīzus ciparus. Kvalitatīvi alkometri maksā dārgi, diezin vai cilvēki tādus speciāli iegādājas, tādēļ vienkāršāk būtu nesēsties pie stūres.

Gvido Ķirsons, CSDD Liepājas nodaļas priekšnieks