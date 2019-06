Inese Cēbere: Kā pasargāt savu bērnu vasarā?

Atslēgvārdi aktuāls viedoklis | viedoklis | Cēbere Inese

Sācies skolēnu brīvlaiks, kad bērni un pusaudži lielāko dienas daļu pavada brīvā dabā, laukos, ielās, parkos, rotaļu laukumos. Negadījumu skaita straujais pieaugums vasaras sezonās liecina par to, ka bērni nav pietiekami pasargāti no traumu riska un pieaugušie ne vienmēr ievēro svarīgus drošības aspektus.

Domājot par bērnu traumatismu, uzreiz nāk prātā batuti – no tiem mēdz nokrist, bīstamāk ir tad, ja vairāki bērni pa to lēkā kopā. Kritieni, lūzumi un sasitumi ir arī velosipēdu un skrejriteņu dēļ. Velosezona ir sākusies, un ikvienam riteņbraucējam obligāti būtu jāliek galvā ķivere. Ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem. Tas, ka cilvēks brauc pa veloceliņu, vēl nenozīmē, ka priekšā nevar izskriet bērns vai dzīvnieks. Nevajag aizmirst arī to, ka velosipēdam jābūt aprīkotam ar gaismām un gājējiem tumšajā laikā jālieto atstarotāji. Lai arī vakari ir gaišāki, krēslā autobraucējiem gājējus un riteņbraucējus tāpat ir grūti pamanīt.

Vasarā aktīvi ir dažādi kukaiņi, tāpēc bērni jānodrošina ar aizsargaprocēm vai jāuzpūš uz apģērba līdzeklis pret kukaiņiem. Ejot mežā, ādai jābūt nosegtai, galvā jāliek cepure vai jāsien lakats un, pārnākot mājās, drēbes jāizpurina – tajās var būt ērces. Vislabāk, ja bērni ir vakcinēti pret ērču encefalītu.

Karstā laikā bērni noteikti jāsargā no saules apdegumiem un karstuma dūriena. Laukā labāk spēlēties no rīta vai vakaros, kad saules gaisma nav tik intensīva. Nevajag aizmirst arī par saulesbrillēm, jo saule var traumēt ne tikai ādu, bet arī acis. Vēl viens iemesls, kāpēc vasarā cilvēki samoka acis, ir skatīšanās telefona ekrānā. Kad ir gaišs, mēdzam telefonu likt ļoti tuvu pie acīm, lai kaut ko saskatītu, un rezultātā redzes muskuļi tiek pārslogoti.

Vasarā bīstamību rada arī dažādas ūdenskrātuves. Nelaimes var novērst tikai rūpīga bērnu uzraudzība – ne tikai ūdenī, bet arī krastā. Atceramies pagājušā gada nelaimi, kad pludmalē notika nogruvums. Arī peldēties vajadzētu tikai labi zināmās vai oficiālās peldvietās.

Sakost var ne tikai kukaiņi, bet arī dzīvnieki. Par svešiem suņiem un kaķiem parasti zinām, bet bērnus der brīdināt arī no ūdensputniem. Lai cik gulbis izskatās mīļš un skaists, tas ir ļoti agresīvs putns, sevišķi tagad, kad sargā mazuļus.

Savukārt vecākiem, kuriem ir alerģiski bērni, jāievēro piesardzība, dodoties ar atvasēm dabā. Lai arī lazdas un bērzi ir jau noziedējuši, pļavās zied puķes, kas izdala ziedputekšņus. Ja bērnam ir alerģija, noteikti jāatceras līdzi paņemt pretalerģijas līdzekļus.

Inese Cēbere, ģimenes ārste