Inta Korņējeva: Visi ir noguruši no nepārtrauktajām reformām

Sabiedriskajai apspriešanai nodots jaunā mācību satura un pieejas apraksta projekts “Izglītība mūsdienīgai lietpratībai”, kuras rezultāts būtu skolēna lietpratība jeb kompetence: spēja lietot zināšanas, prasmes un ieradumus, kas balstīti vērtībās, risinot problēmas mainīgās reālās dzīves situācijās.

Es domāju, ka arī šobrīd izglītības sistēma Latvijā nav slikta. Tikai pateicoties daudzajām reformām mēs esam nonākuši situācijā, kad īsti vairs nezinām, ko mums mācīt un kā mums to darīt.

Es nesaku, ka nekas nav jāmaina – jāmainās ir vienmēr, bet ar pārmaiņām ir jābūt ļoti, ļoti piesardzīgiem. Šobrīd situācija ir ļoti neskaidra, jo nav teorētiski pamatots, kas būs, kā būs un kā tiks piedāvāti kaut kādi paraugi. Pati ideja ir tāda, ka skolotājs pats ar saviem spēkiem, savu izpratni par lietām veidos reālo darbību, mācību stundas.

Es tiešām domāju, ka arī šobrīd ļoti daudz skolotāju veido ļoti, ļoti kompetencēs balstītas izglītības stundas. Nekas tur tik briesmīgi jāmaina nebūtu. Lai iegūtu zināšanas ir vajadzīgs ļoti, ļoti pamatīgs darbs, kas ne vienmēr ir interesants, piemēram, lasīt, rēķināt ir jāiemācās. Arī svešvalodu vārdiņi, struktūras ir jāiemācās. Ja mēs runājam par to, ka skolēns tagad mācīsies aizrautīgi, pats visu apgūs, pats ar visu tiks galā, tad es uzskatu, ka tās ir muļķības, jo tā tas nenotiks.

Domāšanas process vispār ir ļoti sarežģīts un laikietilpīgs. Lai iemācītu skolēnam domāt, ar prieku darboties, ir vajadzīgs ļoti ilgs laiks.

Tad ir jautājums – vai saturs ir atvieglots, lai skolotājiem ir laiks daudz domāt. Viss ir atkarīgs no tā, kāds ir gala pārbaudījums, jo skolas šobrīd salīdzina pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem. Centralizētie eksāmeni nebūt nav vērsti uz domāšanu, tie ir vērsti uz konkrētām zināšanām.

Ja mēs salīdzinām sevi ar Somiju, Igauniju, tad viss ir ļoti vienkārši – vispirms skolotāja profesija ir jāpadara par konkurētspējīgu un pēc tam varam domāt par cita, jauna mācību satura ieviešanu. Ar katru gadu ir arvien vairāk vakanču un drīz skolas vispār nevarēs nodrošināt mācību procesu vispār, jo trūks atsevišķu mācību priekšmetu skolotāju – informātikas, fizikas, ķīmijas, bioloģijas, latviešu valodas skolotāju tieši vidusskolas klasēs.

Ja būtu skaidri izstrādāts mācību saturs, sasniedzamais rezultāts, vērtēšanas kritēriji, tad man, iespējams, būtu cits viedoklis, bet šobrīd viss ir tik neskaidrs un vispārīgās frāzēs balstīts, ka es ļoti skeptiski uz to visu skatos.

Kāda būtu vecāku nostāja? Man šķiet, ka šobrīd vecākiem nav tādas konkrētas nostājas, jo, piemēram, portālā www.manabalss.lv tika aicināts balsot par to, lai nepārietu uz vispārēju obligātu izglītību no sešu gadu vecuma, taču nepieciešamās 10 000 balsis savākt neizdevās. Bet, kad bija jābalso par narkotiku legalizēšanu, tad ātri vien tika savāktas nepieciešamās balsis. Līdz ar to, man šķiet, ka visi šobrīd ir noguruši no nepārtrauktām reformām, solījumiem, ka kaut kas mainīsies.

Es to īsti nesaprotu, jo šobrīd jau mums obligātā izglītība ir no piecu gadu vecuma – pirmsskolas obligātā izglītība. Man nav skaidrs, ja saka, ka nākamajā mācību gadā sāksies šāda kompetenču pieejas realizēšana no 1. klases. No kuras 1. klases? No sešgadīgo vai septiņgadīgo 1. klases.

Un teikums, ka katras skolas ziņā būs, kā šis rezultāts tiek sasniegts. Tas, manuprāt, vecākiem varētu radīt bažas, jo nav jau noslēpums, ka dažādu iemeslu dēļ skolēni pāriet mācīties no vienas skolas uz citu. Tad, ja vienā skolā ceļš uz sasniedzamo rezultātu ir viens, tad citā skolā tas būs pavisam citāds, tādēļ bērnam būs ļoti grūti iekļauties citas skolas mācību procesā. Šis adaptācijas periods varētu būt ļoti, ļoti smags.

Lielākā daļa skolotāju ir profesionāli, sava amata entuziasti un patrioti. Viņi nepārtraukti meklē jaunus ceļus, iespējas, metodes, kā skolēniem iemācīt to, kas jāiemāca. Nav jau noslēpums, ka 21. gadsimtā bērni ir citādi. Katrs laikmets, katra paaudze nāk ar kaut ko savu. Skolotāji nepārtraukti pielāgojas jaunajiem apstākļiem, tādēļ es nedomāju, ka viņiem būtu grūti pāriet uz jaunu pieeju izglītībā. Jautājums ir tikai, vai skolotāji zina, kas ir šī jaunā pieeja – kāds ir konkrētais sasniedzamais rezultāts un pats galvenais, vai tas sniegs rezultātu. Mēs nevaram uzadīt zeķi, ja nezinām, kādai tai jābūt un, vēl jo vairāk, vai tā zeķe vispār ir jāada.

Šobrīd tas viss ir frāzēs balstīts. Noteikti satura izstrādē piedalās ļoti daudz praktizējošu pedagogu, kas reāli iet mācību stundās un redz, kas ir, bet, manuprāt, nospiedošais vairākums ir tādi, kas skolā, stundā nav bijuši jau gadus desmit, divdesmit.

Inta Korņējeva, Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5. vidusskolas direktore