Atslēgvārdi autostāvvietas | videonovērošanas kameras

Liepājnieku biedrības “Bumerstyle Latvija” rakstītā iniciatīva par videonovērošanas kameru ieviešanu lielveikalu autostāvvietās publicēta portālā “manabalss” un ikvienam, kam šīs jautājums ir aktuāls, ir iespēja par šo ieceri parakstīties.

Kāpēc tad puiši no Liepājas ķērušies pie šī jautājuma aktualizēšanas? Viņi skaidro, ka iniciatīvas pamatā ir vēlme novērst autovadītāju vidū valdošo bezatbildību pret citu īpašumu, kas izpaužas kā bojājuma radīšanu citam transportlīdzeklim autostāvvietās, pēc kā notikuma vieta tiek pamesta.

Visbiežāk bojājumi tiek radīti, iekāpjot savā transportlīdzeklī vai izkāpjot no tā, kad ar durvīm aizskar citu blakus novietoto transportlīdzekli. Un diemžēl daudzos gadījumos, ja notikušajam nav liecinieku un notikušo nav fiksējušas videonovērošanas kameras, vainīgie autovadītāji nolemj pamest negadījuma vietu.

Sekas? Zaudējumi cietušo transportlīdzekļu īpašniekiem, kuri spiesti novērst radītos bojājumus par saviem līdzekļiem. Arī gadījumā, ja transportlīdzeklim ir KASKO apdrošināšana, jo šis polises veids paredz pašrisku.

Iniciatīvas autori norāda uz to, praksē ir redzams, ka tirdzniecības centri ir labi nodrošināti ar videonovērošanas kamerām to iekšpusē, bet pilnīgi vai daļēji aizmirst par to uzstādīšanu autostāvvietā. Protams, videonovērošanas kameru uzstādīšana stāvvietās uzliktu papildus materiālu slogu komersantiem, bet vairums autostāvvietas lietotāju, zinot, ka transportlīdzekļi ir drošībā, gan būtu pateicīgi komersantiem.

Vislielākā šķēpu laušana no komentētāju puses ir par “Rimi” pazemes autostāvvietu. Daļa ir kategoriski pret: “Iniciatori šim projektam ir dārgo lūžņu īpašnieki, kas mašīnas novieto pa divām stāvvietām.” Pretī ir krasi pretējs viedoklis: “Es lieku un arī likšu pa divām stāvvietām, jo man ir apnicis, ka pajoļi nemāk izkāpt no auto ārā, nenoskrāpējot vai neatsitot durvis.”

Cits komentētājs aizrāda: “Kāda starpība, cik dārga vai lēta mašīna? Krāsošana izmaksā plus mīnus vienādi.” Vēl kāds raksta: “Gudri runāt šeit var tie, kam auto nav skāde nodarīta. Bet kameras vajag! Kur redzamas visas vietas - gan ārā, gan pazemes.”

Atliek secināt, ka biedrības puiši arī piedzīvojuši šos nepatīkamos pārsteigumus. Un es nu varu teikt, ka pārsteigumi patiesi ir nepatīkami, jo manā garajā autovadīšanas praksē tie bijuši ne viens vien. Un pa lielam tieši dažādās stāvvietās...

Pirms vairākiem gadiem, vēl stūrēdama pasvaigu “Opel” un parkodamās pēc noteikumiem, vairakkārt piedzīvoju nepatīkamus brīžus tieši “Rimi” pazemes stāvvietā. Te, iznākot no iepirkšanās vietas, uz auto sāniem prāva švīka un pat sarkana krāsa, te bukte.

Nu cenšos no “Rimi” pazemes stāvvietas izmantošanas izvairīties. Bet, ja nu akurāt līst kā pa Jāņiem un tomēr nolaižos pazemē, tad bīdos uz tālāko stāvvietas galu un, jā, parkojos pa divām stāvvietām. Un, piedodiet man, bet nevēlos, ka mans auto regulāri tiek “nolazdāts”, neprašām un paviršajiem virinot savu auto durvis...

Jo patiesi nav nozīmes, vai automašīna ir jauna vai vecāka! Tas ir īpašums un tā bojāšana no citu puses ir nepatīkama lieta, pat neskatoties, ka tas ir viegls virsbūves bojājums!

Te gan gribas piebilst, ka šī problēma ir ne vien “Rimi” pazemes autostāvvietā, kur vietas auto novietošanai, manuprāt, ir par šauru, bet arī citviet pilsētā. Piemēram, pie “Maximas” Klaipēdas ielā 62. It kā vietas pietiek, bet tik un tā ik pa laikam gadās nepatīkami pārsteigumi. Gan man zināmiem autobraucējiem, gan man pašai. Man personīgi noveicās, kad pirms pāris gadiem, iznākot no aptiekas, mani pie auto sagaidīja kungs no Ventspils, kurš rokās turēja lapiņu, uz kura bija uzrakstījis tā auto numuru, kas, izbraucot no stāvvietas, manam auto bija sabojājis aizmugures bamperu un lukturi. Pateicoties laipnajam aculieciniekam, policijai nekauņu izdevās dabūt rokā.

Iepriecinošs fakts ir tas, ka pilsētas autostāvvietas pakāpeniski tiek aprīkotas ar videonovērošanas kamerām, jo arī tajās nereti notiek negadījumi. Reiz biju aculieciniece, kā Radio ielas stāvvietā busiņš, izbraucot no stāvvietas, sabuktēja sānu blakus stāvošajam vieglajam auto. Vaininieku noķert izdevās. Taču man pašai arī Radio un Pasta ielas stāvvietās bijusi nepatīkama pieredze. Tāpēc jācer, ka process ar kameru uzstādīšanu neievilksies.

Protams, par skādi nebūtu arī videokameras daudzdzīvokļu māju pagalmos. Jo arī tur gadās visādi. Ir mājas, kur tas jau izdarīts. Un tās var tikai apsveikt. Jo man pašai reiz auto pagalmā sabuktēja... kaimiņiene. Un pat nepamanīja nodarīto...

Jo diemžēl, arī policija ir bezspēcīga, ja nav liecinieku vai videonovērošanas. Un, kā jau norāda iniciatīvas iesniedzēji, arī KASKO apdrošināšana nav visuvarena – cietušajam daļa izmaksu par auto remontu jāsedz no savas kabatas – to nosaka pašrisks.