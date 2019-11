Jānis Siksnis: Nevar pieļaut to, ka visa nauda aiziet sociālajos portālos, bet medijiem nepaliek nekas

Atslēgvārdi mediji | viedoklis | žurnālistika | Jānis Siksnis

Sabiedrību satraucis īpašnieku paziņojums, ka no nākamā gada tiks likvidēts televīzijas kanāls LNT un atlaista daļa kanālu darbinieku. Mediju eksperti norāda, ka tas līdzās citiem notikumiem, kas saistīti ar sarežģīto ekonomisko situāciju nozarē, ievērojami pasliktina mediju vidi Latvijā.

Tas ir ļoti komplicēts jautājums, jo mediju vidē šobrīd jārisina daudzas lietas, kas pēdējos gadu desmitos ir ielaistas. Viens noteikti ir tas, ka jāsakārto sabiedriskie mediji.

Beidzot arī Saeimā tiek runāts par jaunu sabiedrisko mediju likumu, kas nodalītu sabiedrisko mediju pārvaldību kā atsevišķu disciplīnu un noteiktu stingrāku finansējuma modeli, kas noteikti ietekmētu arī visu pārējo nozari.

Komercmedijiem paliktu visi reklāmas ieņēmumi, un, ja sabiedriskie mediji kļūtu spēcīgāki, tad arī kopējā mediju vide būtiski uzlabotos – tas pierādījies daudzās Rietumvalstīs. Kad tiek celts kopējais kvalitātes līmenis, rodas arī vairāk izglītotu un prasmīgu žurnālistu.

Cits jautājums ir par pašu mediju biznesu. Visi šobrīd ir jauna biznesa modeļa meklējumos un savus lasītājus, lietotājus radina pie tā, ka par saturu ir jāmaksā, jo reklāmas tirgus krītas, un tas vairs nekad nebūs tāds kā pirms 10 vai 15 gadiem.

Manuprāt, ikvienam medijam neatkarīgi no tā, vai tas ir nacionāla mēroga vai reģionāls, nāksies ieviest abonementa maksu vai maksu par konkrētu satura vienību.

Protams, tas ir katra medija izaicinājums – radīt tādu saturu, lai cilvēki būtu gatavi par to maksāt. Labā ziņa ir tā, ka sabiedrība pamazām sāk to saprast. Visā pasaulē, arī Latvijā, pamazām pieaug tendence maksāt par šiem pakalpojumiem. Jaunā paaudze jau šobrīd pieradusi lietot tādus maksas pakalpojumus kā "Netflix" vai "Spotify".

Arī valstij būs jāiesaistās lielākā mērā, atzīstot, ka kvalitatīvi mediji ir jāuztur tieši no valsts līdzekļiem, līdzīgi kā tiek uzturēta izglītības sistēma vai veselības aprūpe. Te gan jāsaprot, ka mēs runājam par kvalitatīvo mediju segmentu – ziņas, analītika, izmeklējošā un pētnieciskā žurnālistika.

Tas, kur šobrīd iet mediji, ne vienmēr ir pareizais virziens, kur nopelnīt naudu. Manuprāt, kvalitatīvā žurnālistika laika gaitā tiešām pāries uz valsts atbalstu.

Iespējams, tie būs kādi speciālie mediju atbalsta fondi vai kāds jauns mehānisms, kas ļaus iekasēt nodokļus no lielajām sociālo tīklu platformām, piemēram "Google" vai "Facebook", kur šobrīd aiziet ļoti liela reklāmas nauda. Par to domāt un cīnīties ir valsts uzdevums. Arī Eiropas Savienības līmenī – lai izmaiņas likumdošanā būtu vienotas. Nevar pieļaut to, ka visa nauda aiziet sociālajos portālos, bet medijiem nepaliek nekas.

Mediju centrā, strādājot ar reģionu medijiem Latvijā un Baltijā, mēs redzam, ka vienmēr būs cilvēki, kas būs gatavi pirkt un lasīt drukāto presi, tomēr jāpatur prātā, ka uz interneta platformu pāreja ir neizbēgama, jo cilvēki to lieto.

Apzinos, ka tas būs ne tikai radošs, bet arī tehnoloģisks izaicinājums. Tāpat uzskatu, ka kvalitatīvie reģionālie mediji ar laiku pāries uz sabiedriskā pasūtījuma pusi. Tam nebūtu jābūt pašvaldības finansējumam, citādāk tas var novest līdz tam, ka pašvaldība var sagribēt ietekmēt saturu. Tas varētu būt caur mediju atbalsta fondiem, kas lielā mērā palīdzētu mazajām reģionālajām avīzēm un izdevniecībām, kurām ir grūtības nopelnīt un sevi uzturēt. Ir svarīgi, lai cilvēkiem būtu savs vietējais mediju avots.

Jānis Siksnis, Baltijas Mediju izcilības centra izpilddirektora pienākumu izpildītājs