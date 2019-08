Jānis Vilnītis: Festivālu vajag – kvalitatīvu, ar pievienoto vērtību. Vai pludmales?

Atslēgvārdi summer sound | mūzika | festivāls | izklaide | pašvaldība | Jānis Vilnītis

Vai Liepājai pludmales festivāls vajadzīgs? Mana īsā atbilde ir – jā, ir vajadzīgs. Ja runājam konkrētāk par festivālu "Summer Sound", droši vien jāsāk ar pozitīvo un jāpasaka paldies vadītājam Uldim Pabērzim, ka ir uzturējuši to visus šos gadus un centušies būt radoši, piemēram, šogad Liepājas festivālam īpaši veidojuši skatuvi.

Festivālu kultūra Latvijā bija visnotaļ jauna 90. gadu vidū, kad sāka rasties viens, otrs trešais festivāls. Tagad auditorija ir mainījusies, jaunieši ir atšķirīgi no tiem, kādi bija toreiz, paradumi ir mainījušies, pieprasījums ir citādāks. Rudenī būs īstais laiks izvērtēt, kas tad mums šovasar ir bijis. Mums ir bijusi kuģa "Saratov" sagaidīšana, "Prāta Vētras" koncerts, "Summer Sound", būs Klusuma festivāls.

Rudenī būs tas brīdis, kad jāizvēlas par nākamo vasaru – vai "Summer Sound" pārveidojas un kļūst par kaut ko citu, vai mums vasarā ir viens, divi vai trīs lieli notikumi.

Ik pa laikam ir vērts pārvērtēt.

Jāskatās no pilsētas viedokļa – kas šī ir par auditoriju, kas šeit ierodas, ko tā dara, vai tā iet uz veikaliem, restorāniem, vai guļ teltīs, ko mēs kā pilsēta no tā iegūstam. Iegūstam reklāmu, tas skaidrs. Bet mums svarīgi, vai ieguvēja ir arī tūrisma nozare. Jāizvērtē gan pozitīvās, gan arī ne tik labās lietas. Jau pirms festivāla bija pirmās negācijas – būvē skatuvi, pa pludmali brauc lielā tehnika. Kādam pilsētas viesim, tūristam no citas valsts savs deķītis vai dvielītis jāpaņem nost. Tiek būvēti žogi dziļi jūrā iekšā, lai nošķirtu teritoriju, cilvēkus dzen no tās ārā, saka – jūs te esat nepiederīgi. Nāk liepājnieks, pieradis katru rītu skriet vai ar riteni braukt gar jūru, bet priekšā žogs, un viņam pasaka – tu te nebrauksi. Arī Klusuma festivālam iecere bija žogi jūrā. Pārrunājām, es stingri pateicu savu viedokli, ka esam pret to. Organizators to respektēja, atrada risinājumu, lai neliegtu liepājniekam un viesim piekļūt pludmalei. Citādi pilsētnieks var pateikt – man tikai problēmas, atbrauca un radīja netīrumus. Festivāls būs tikai ieguvējs, ja būs mazāk negatīvās attieksmes no pilsētnieka, līdzīgi kā tas bija ar "Prāta Vētras" koncertu, kad beidzot pilsētā bija gan sen neredzēti daudz cilvēku, gan arī tik labas atsauksmes no Pašvaldības policijas par kārtību pilsētā kā nekad. "Prāta vētra" uzlādēja skatītājus ar pozitīvām emocijām, un, no tāda koncerta izejot, skatītājs kļūst pozitīvs, negrib mest atkritumus, kur pagadās, lauzt soliņus un apķēpāt sienas.

Pašvaldība festivālu "Summer Sound" šogad atbalstīja ar 35 tūkstošiem eiro – tas ir uz pusi mazāk nekā 2018. gadā. Droši vien pieredzes festivālā ir dažādas – citam negatīvas, citam pozitīvas. Es uzskatu, ka

vasarai Liepājā vajadzētu būt konstanti aktīvai, varbūt ar vienu tādu pīķi, kā šogad "Prāta vētra", ja varam Daugavas stadiona zālienu un skrejceļu pasargāt. Un tad ir mazāki svētki, ar sportu, kultūru saistīti festivāli – mūsu ieguvums ir nevis tie pīķi, bet tā stabili aktīvā nedēļas nogale,

kurā var notikt reizē arī daudzi nelielāki pasākumi, kā nesen nedēļas nogalē – tenisa sacensības, suņu izstāde, veterānu basketbola sacensības, mazie koncerti –, un dzīvība kūsā, nevienu apartamentu un viesnīcas numuriņu nevarēja dabūt, viss pilns bez megapasākumiem. Ja gribētu katru nedēļu tādu magnētu kā "Prāta vētra", tad piedāvājumam jābūt unikālam, un tas pilsētai izmaksātu pārāk dārgi. Vasaras redzējumam jābūt jau laikus, septembrī, oktobrī.

Festivālu vajag – kvalitatīvu, ar pievienoto vērtību. Vai pludmales? Toreiz, kad mēs to gribējām, pludmalē nekas nenotika, tā bija tukša. Tagad pludmalē ir aktīva darbība – kafejnīcas, sporta svētki, tūristi. Mans subjektīvais viedoklis – tagad ir cits laiks. Laiks ir mainījies. Jāizvērtē vēsu prātu visi ieguvumi un mīnusi. Neapgūtu teritoriju mums ir ļoti daudz. Viena no tām – Dienvidu forti.

Jānis Vilnītis,

Liepājas domes priekšsēdētājs