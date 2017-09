Atslēgvārdi konservēšana | ievārījumi | jolanta niedoliņa

Rudens ir aktīvākais ziemas krājumu gatavošanas laiks. Arī mūsu ģimene rudenī ir aizņemta, jo cītīgi strādājam, lai ražu saliktu burciņās. Īsti pat neatceros, kad sākām gatavot. Mazliet jau gatavoja mamma manā bērnībā - vairāk kompotus, tad ievārījumus, bet noteikti mazāk, nekā tagad – viņai nebija tik daudz laika. Kad es paaugos, ļoti daudz varēju palīdzēt, deviņdesmitajos gados finansiāli bija ļoti grūti, tad sākām izjust ietaupījuma nozīmi. No paziņām esam ieguvuši daudz ļoti garšīgu konservu un ievārījumu receptes - veikalos tādus nevar atrast.

Krājumus gatavojam tāpēc, ka tas ir finansiāli izdevīgāk, nekā pirkt. Lečo vien patērējam ap 30 litriem, jo šim produktam ir ļoti plašas pielietošanas iespējas. Tas ir visvairāk patērētais konservējums, tādēļ arī prasa vislielāko darbu un laika patēriņu.

Zinām, no kādām izejvielām mūsu konservējumi un ievārījumi gatavoti – cik svaigām, kvalitatīvām, kādas piedevas pievienotas. Gatavojot paši, esam droši, ka ēdiens būs tieši mūsu gaumē, jo veikalā pirktie bieži mūsu cerības neattaisno – gurķīši mēdz būt ļoti etiķaini, ievārījumi drīzāk atgādina ķīseļus.

Pagatavoto ēdam paši, mazliet iedodam arī citiem. No saldajiem ievārījumiem un kompotiem gatavojam no visa mazliet, izņēmums ir skābs aliču ievārījums, kas man ļoti garšo, tādēļ to gatavojam vairāk. Mamma lasa un sāla sēnes, arī tām ir labs noiets, ziemā gatavojam gardas sēņu mērces vai kotletes.

Raža nav visai laba, viss ir dārgāks, nekā pagājušajā rudenī, tomēr vajadzīgo esam gandrīz sagatavojuši, vienīgi sēņu līdz šim bija ļoti, ļoti maz, taču ceram, ka vēl viss var mainīties.

Man šķiet, ka manā bērnībā mūsu mājās tik daudz visu ko nevārīja, negatavoja - mammai nebija laika. Tagad ļoti daudz daru es, mamma vairāk sēņo un ogo, es palīdzu pārstrādāt meža veltes.

Citi mūsu paziņas gan uzskata, ka vienkāršāk visu nopirkt veikalā, bet, ja iedodam savus ražojumus, tad gan atzīst tos par labākiem, nekā veikalu plauktos atrodamajiem. Laukos tante gan daudz gatavo konservus - viss vienmēr izaug vairāk, nekā plānots, žēl izmest. Viņa arī bērniem, mazbērniem var iedot, lai ietaupa naudu.

Jolanta Niedoliņa, liepājniece