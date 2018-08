Atslēgvārdi apkalpojošā sfēra | apmeklētāji | tūrisms | restorāni | mo liepāja | Juris Budņikovs

Šogad vasara padevās īpaši silta un par apmeklētāju plūsmu viesnīcās un restorānos sūdzēties nevarēja.

Pateicoties siltajam laikam, varējām just, ka apmeklētība ir lielāka nekā iepriekš. Tā pat mums darbojās arī pludmales versija “OMM Lounge Bar” un droši varu teikt, ka pludmales bāram piekrišana gan bija vismaz desmit reizes lielāka, nekā pērn. Siltajā sezonā popularitāti ir iemantojuši restorāni un kafejnīcas ar āra terasēm. Cilvēki staigājās pa pilsētu, jūrmalu un meklēja, kur tās ir pieejamas. Pa dienu, protams, cilvēki vairāk izvēlas doties uz pludmales bāru, savukārt vakaros vai vēsākās dienās – uz restorānu.

Mūsu darba diena sākas pulksten 16, līdz ar to, nevaru pateikt kāda situācija ir dienas pirmajā daļā, taču esam apmierināti ar šādu darba laiku, jo pa dienu cilvēki var baudīt laiku – aiziet līdz pludmalei, rotaļāties ar bērniem vai atpūsties ģimenes un draugu lokā, savukārt vakara pusē ieturēt maltīti. Īpaši daudz šogad varēja just viesus no kaimiņiem – Lietuvas.

Nenoliedzami, vasaras sezona ir noslogotākais laiks apkalpojošajā sfērā, īpaši šogad, kad laiks mūs lutināja, taču ir jāstrādā pie tā, lai apmeklētāji būtu visu cauru gadu. Šajā sfērā noteikti ir jāstrādā pie kvalitātes – gan ēdiena, gan servisa. Nemitīgi ir jāuzlabo piedāvājums. Nevar sezonā strādāt, bet nesezonā nedarīt neko.

Liepājā ir salīdzinoši daudz kafejnīcu, restorānu un bāru, bet tie katrs ar kaut ko atšķiras. Ir jāatrod sava mērķa grupa uz kuru strādāt. Apmeklētāji ir dažādi un arī finansiālais stāvoklis ir atšķirīgs. Kāds var atļauties tērēt vairāk, cits – mazāk. Ir jāpiedāvā tas, ko apmeklētājs var atļauties. Tiem restorāniem, kuri ir topā, katram ir savs pieskāriens. Piemēram “Olive” piedāvājumā ir ļoti plašs pusdienu klāsts – gan pastas, gan suši. Savukārt restorāns “Piano” ir līdzīgāks mūsu piedāvājumam un stilam.

Vienmēr var teikt, ka gribas, lai būtu plašākas iespējas un vairāk vietas, kur doties atpūsties. Pie tā piedāvājuma, kāds pilsētā ir šobrīd, var teikt, ka pašiem liepājniekiem ir pietiekami, taču pilsētas viesiem varētu būt plašākas iespējas.

Juris Budņikovs, restorāna “MO Liepāja” bāra vadītājs