Kalvis Kalniņš: Kas liedza salūtam būt?

Liepājā un Ventspilī gadumijas nakts uguņošana tika atcelta. Liepājā bija paredzēts salūts par apmēram 10 tūkstošiem eiro.

Mūsu uzņēmums organizēja uguņošanu gan Ventspilī un Liepājā, gan Rīgā, Daugavpilī, Dobelē un Siguldā. Ciklona vai vētras mala tobrīd gāja tieši gar piekrasti, citur vējš bija niecīgs. Liepājā septiņu minūšu ilgam salūtam bijām sagatavojuši apmēram desmit tūkstošus šāviņu, lielākie no tiem uzlidotu pat 200 metru augstumā.

Taču pēc operatīvās meteoinformācijas, kurai sekojām līdzi visos prognožu kanālos, uzzinājām, ka vējš pastiprināsies, un tas arī reāli pastiprinājās augstumā virs 100 metriem – brāzmās ar ātrumu 18 līdz 20 metri sekundē. Pēc "Pirotehnikas aprites likuma" pie šāda vēja stipruma iestājas apstākļi, kad nedrīkst pirotehniku lietot. Ņemot vērā, ka uguņošana notiek pašā pilsētas centrā, mēs ne fiziski, ne likumīgi nevaram garantēt salūta drošību pie šāda vēja ātruma. Bet pirmām kārtām to reglamentē likums. Augšā vēja ātrums divreiz pārsniedza pieļaujamo vēja spēku, kurā drīkst veikt uguņošanu. Veikalā nopērkamā parastā pirotehnika sprāgst 30 metru augstumā, un to vējš tik ļoti neietekmē, tā arī enerģētiski ir daudz vājāka. Turpretī profesionāļu lietotā pirotehnika uzlido virs 100 metriem un vēja ietekme uz to ir daudz spēcīgāka.

Vējš ne vienmēr pūš tieši paralēli zemei. Dažkārt tas spiež uz leju, un zvaigznēm, kas deg, tiek iedots papildu spēks. Pieļauju, ka tie, kas izstrādājuši likumu, to visu ir ņēmuši vērā, tāpēc ir noteikta šī robeža, 9 metri sekundē, kas īstenībā ir diezgan pamatīgs vējš, lai gan ikdienā cilvēkiem var šķist smieklīgi, kas tā par vētru! Bet salūtam tas ir pamatīgs vējš. Bīstamība ir liela. Neprognozējami, kā vējš ietekmēs lidojuma trajektoriju, jo 100 metru augstumā vējš jau pūš nedaudz citā virzienā. Tad bīstamā salūta ietekmes zona būtu jāpalielina trīs četras reizes. Tas ir tāpat kā, ja braucat dzērumā, – protams, varat nenosisties. Bet ir gadījumi, kad cilvēki nositas. Tāpat arī pirotehnikai vispār nav iespējams dot simtprocentīgu garantiju. Tā nav elektroniski pārbaudāma.

Uguņošanu saskaņojam pašvaldībā un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Šajā gadījumā VUGD arī noteikti iebilstu. Tas viss ir saistīts ar vienkāršu lietu – beidzot Latvijā kāds sāk ievērot šos noteikumus. Informācijas aprite tagad ir tik ātra, viss ir daudz vairāk apzināms, kontrolējams, cilvēki pieņem pareizākus lēmumus, vairāk izvērtē. Pieļauju, ka iepriekš vienkārši ir bijusi vieglprātīgāka pieeja lietām, pirms gadiem desmit arī uguņošanu apjoms ir bijis daudz mazāks. Šaubos, vai cilvēki, kuri pērk pirotehniku veikalā, ir paskatījušies uz noteikumiem, vai viņi drīkstēja vai nedrīkstēja šādos laika apstākļos, kādi bija piekrastē, lietot šos izstrādājumus.

Meteoprognozes jau nedēļu iepriekš bija Liepājā salūtam nelabvēlīgas. Mēs ar to rēķinājāmies, vienlaikus salūtam gatavojāmies, jo vēja prognozes mēdz būt ar nobīdi, uz to cerējām arī šajā Jaungada naktī. Bet te tā nobīde bija tikai par stundu, un vējš strauji paātrinājās tieši ap pulksten 23 – 24. To var izvērtēt tikai pēc pieredzes. Un šī nav pirmā reize, kad salūtu esam atcēluši vai mainījuši tā laiku. Šādi precedenti ir. Tas nav nekas ārkārtējs, galvenais, lai veselais saprāts nepazūd.

Kalvis Kalniņš, SIA "International Fireworks Design" uguņošanas dizaina veidotājs