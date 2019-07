Kārlis Catlaks: "Liepājas vasara" – kvalitāte un pozitīvas emocijas

Atslēgvārdi mūzikas festivāls | mūzika | simfoniskais orķestris | liepājas vasara | izklaides pasākumi

Mūzikas festivālam "Liepājas vasara" ir sena vēsture, un atskatoties jāsaka, ka tas bijis ļoti dažāds. Pēdējos gados tiek piedāvāta plašāka programma, kurā ir ne tikai simfoniskās mūzikas koncerti. Jā, varētu teikt, ka tas tiek darīts, lai paplašinātu klausītāju loku, taču galvenais ir dot cilvēkiem iespēju izvēlēties. Festivālā ir kamermūzika un vēl citi žanri, kas, manuprāt, nedaudz vairāk atbilst vasaras tematikai. Ne visiem šobrīd gribas baudīt monumentālus vai līdzīga veida skaņdarbus, drīzāk tomēr tādus, kas ir atbilstošāki vasaras sajūtām.

Skatoties uz šā brīža piedāvājumu, varu teikt, ka koncertdzīve un vispār kultūras sarīkojumu dzīve Liepājā ir ļoti plaša. Tas, manuprāt, ir ļoti jauki. Palielina konkurenci, ļauj cilvēkiem izvēlēties. No klausītāju pozīcijām raugoties, tas noteikti ir ļoti labi, bet no organizatoru viedokļa – varbūt ne tik labi, jo vairāk jādomā, jāplāno. Publika var izvēlēties to, kas interesē, un katrs nonāk tieši tur, kur vēlas.

Nav vairs tikai viens pasākums, uz kuru vai nu iet, vai neiet. Tā, manuprāt, ir pozitīva tendence, – ka lietas notiek.

Tas arī veido cilvēku interesi par kultūras pasākumiem. Manuprāt, "Liepājas vasara" savus klausītājus piesaista ar kvalitāti, un mūsu vēlme ir sniegt tikai un vienīgi pozitīvas emocijas.

Man pašam patīk koncertēt atsaucīgai publikai, tas ir galvenais. Esmu novērojis, ka Liepājas publika ir ļoti prasīga. Un nereti ir tā, ka sākumā cilvēki ir jāpārliecina par to, ka tas, ko viņi redz un dzird, ir kaut kas labs, kvalitatīvs. Ja kaut kas nav izdevies vai, gluži pretēji, ir izdevies, publikā to uzreiz jūt. Sajust no publikas atgriezenisko saikni, – tā dēļ es arī nodarbojos ar mūziku.

Tāda mūziķu un mākslinieku dzīve ir, – tajā brīdī, kad citi atpūšas, mums jāstrādā. Tā ir neizbēgama profesionālās darbības sastāvdaļa, ar ko arī rēķināmies. Taču nav tā, ka mēs būtu vispār bez atvaļinājuma. Nesen tas beidzās, un tūlīt sākām darbu pie "Liepājas vasaras".

Kārlis Catlaks,

Liepājas Simfoniskā orķestra klarnešu grupas koncertmeistars,

orķestra inspektors