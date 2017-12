Kristīna Guste: Labdarībai jākļūst par automātisku refleksu

Atslēgvārdi otrā elpa | labdarība | Kristīna Guste

Ikdienā darbojos labdarības veikalā “Otrā Elpa”, kas ir sociāls uzņēmums. Tas nozīmē, ka reizē gan iesaistāmies labdarības procesos, gan arī spējam realizēt savas ambīcijas uzņēmējdarbībā. Ik dienas sastopos ar mūsu ziedotājiem un klientiem — liepājniekiem un tuvajiem kaimiņiem, kuri izvēlas savas mantas un naudu izlietot sociāli atbildīgā veidā.

Tā ir brīnišķīga sajūta — palīdzēt satikties cilvēkiem, kuriem ir kas lieks, ar tiem, kuriem šis “liekais” noderētu un nereti ir būtiski nepieciešams. Liels un patiess prieks ir brīžos, kad tiekamies ar mantisko ziedojumu saņēmējiem un organizācijām, kuras atbalstām finansiāli. Mērķi, kuriem finansējums ir nepieciešams, ir tik dažādi un visaptveroši, ka realizētie projekti nebeidz pārsteigt.

Latviešu valodas vārds "labdarība" atklāj šī procesa ģeniālo vienkāršību. Darīt labu citam, lai arī kādā formā tas nenotiktu — ziedojot naudu, mantas vai kaut nedaudz sava laika.

Arī informāciju, domas un emocijas. Esam pieraduši domāt un rūpēties, pirmkārt, par sevi un savējiem, taču organizētas labdarības mērķis nereti ir izkāpt no savu nepastarpināto interešu loka un palīdzēt kādam, kurš no mums ir tālāk, taču no mūsu labā darba iegūtu, iespējams, daudz vairāk.

Manuprāt, labdarībā ļoti svarīgi apvienot gan labo nodomu, gan ziedotā praktisko jēgu. Līdz galam labi nav izdarīts, ja sniedzam palīdzīgu roku ar saviebtu seju un piktu nopūtu vai noziedojam pavisam nelietojamas lietas — varbūt devējam tas rada pašapmierinātību, bet saņēmējam labumu gan īsti ne. Arī saņemot nepieciešamu palīdzību, kas nāk komplektā ar augstprātību un asu pārākumu, saņēmējam var palikt rūgta pēcgarša.

Laba darīšanas jēga ir darīt labu citam nevis sev. To der paturēt prātā laikā, kad, Ziemassvētku skaisto sajūtu apmāti, saņemam čupiņā visu savu cilvēkmīlestību un ieliekam to vienā labā un publiski pamanāmā kampaņveidīgā darbā, lai pēc tam par to pastāstītu visiem, kam nav slinkums klausīties un spiest “like”. Protams, jebkāda palīdzība, arī savtīgu iemeslu motivēta, nāk saņēmējam par labu pragmatiskā veidā.

Tomēr, ja vēlamies būt patiesi labdarīga un sociāli atbildīga sabiedrība, došanas, ziedošanas un palīdzēšanas brīdī jāaizmirst par sevi un jādomā, pirmkārt, par palīdzības saņēmēju, viņa vajadzībām, interesēm un nereti arī sajūtām.

Cilvēku pateicība un atrisinātās problēmas ir vērtība, kuru nevar izmērīt ne naudā, ne kā citādi. Ikreiz, darot labu darbu, būtu vērts aizdomāties par to, cik tālu mūsu palīdzība saņēmēju aizvedīs, no kādas nepatīkamas situācijas izvilks un kādos augstumos pacels.

Teiciens par zivi un makšķeri ir mūžam aktuāls, tāpēc ir jāizvērtē, vai varam tikai aizbāzt kādu mirklīgu caurumu un apmierināt tūlītēju vajadzību, vai tomēr varam būt gudri un ieguldīt savus resursus procesos, kuri ilgtermiņā nāks par labu gan konkrētajam labdarības saņēmējam, gan mūsu sabiedrībai kopumā.

Ir svarīgi apzināties, ka nevaram palīdzēt visiem un uzreiz, arī to, ka ne vienmēr varam paveikt milzu darbus, visiem uzbūvēt mājas, nopirkt jaunākos "iPhone" modeļus, sagādāt greznas maltītes un dot iespēju mācīties smalkās skolās.

Taču tieši tādēļ dzīvojam sabiedrībā, nevis katrs pats par sevi. Daloties ar mazumiņu un arī savstarpēji dalot atbildību, varam paveikt ļoti daudz! Viens 1,42 EUR vērts zvans, viens brauciens uz patversmi un viena noziedota grāmata ir labs sākums apziņai, ka esam līdzatbildīgi un visi kopā.

Ziemassvētku laiks ir tas, kurā dažādu apsvērumu dēļ par šiem jautājumiem aizdomājamies vairāk, bet palīdzībai un labdarībai būtu jākļūst par pilnīgi normālu faktu, par automātisku refleksu un domāšanas veidu attiecībā pret sevi un tiem, kas mums apkārt — tuvāk un tālāk.

Kristīna Guste, labdarības veikala “Otrā Elpa” projektu vadītāja