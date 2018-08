Atslēgvārdi izglītība | jaunais mācību gads | pedagogi | vakances | kristīne niedre-lathere

Jaunais mācību gads teju klāt un diemžēl visas pedagogu štata vietas nav aizpildītas. Šobrīd manā rīcībā esošā informācija rāda, ka akūta pedagogu trūkuma nav, bet riskanta situācija ir Internātpamatskolā.

Bet ir jāsaprot, ka pedagogiem ir mazs stundu skaits, kas rada apstākļus, ka pedagogi meklē blakus darbus un darbu savienošanu, strādāšanu citās skolās. Vairāku priekšmetu skolotāji, piemēram, matemātikas, pārtraucis darba attiecības ar Internātpamatskolu un pieņēmis izaicinājumu citā mācību iestādē. Līdz ar to pilnam nodrošinājumam palīdzam skolai situāciju risināt, meklējot pedagogus.

Trūkst ne tikai pedagogi, bet arī tehniskais personāls. Skolas sūdzas par medmāsu trūkumu. Tas arī nav mazsvarīgi, lai bērniem būtu droša mācību vide. Un iemesli ir dažādi. Pašvaldība pie jaunā budžeta gada apņēmusies šo problēmu risināt, jo lielākais arguments, kāpēc cilvēki aiziet no darba, ir zemais atalgojums pret lielo skolēnu skaitu, kas jāuzrauga.

Tehniskajam personālam atlīdzību maksā pašvaldība, līdz ar ko ir pienācis laiks atkal izvērtēt atalgojuma sistēmu tehniskajiem darbiniekiem. Jāskata iespējas darba likmes palielināt.

Tik traka situācija, ka personāla trūkuma dēļ kāda no Liepājas mācību iestādēm nevarētu sākt darbu jaunajā mācību gadā, nebūs. Jo vienmēr jau pastāv iespēja stundu savienošanā. Protams, es to nevērtēju pozitīvi, bet tā ir iespēja nodrošināt mācību procesu kopumā.

Visbiežāk grūti atrast matemātikas skolotājus. Vēl ir problēmas ar krievu valodas skolotājiem. Variants, protams, ir studentu piesaiste, bet ar to jābūt ļoti uzmanīgiem. Jo tas ir pedagogs, kurš īsti vēl nav pieredzējis, jāskata, vai kvalifikācija ir atbilstoša.

Kāpēc Liepājā, kur ir gan pedagogu, gan medmāsu kalve, trūkst skolotāju un māsu? Medmāsu problēmas cēlonis ir neadekvāts atalgojums pret to atbildību, kas jāuzņemas medmāsai proporcionāli skolēnu skaitam. Respektīvi, lielo skolu medmāsas ir zināmā mērā apdalītas, jo likmes alga ir viena, bet skolēnu skaits – atšķirīgs.

Te jāskatās: vai nu atalgojums par likmi tiek paaugstināts, vai otrs risinājums – divas medmāsas vienā mācību iestādē ar lielu skolēnu skaitu. Varbūt balansu varam rast, samazinot cilvēkam darba slodzi attiecīgi atalgojumam.

Pedagogi trūkst ne tikai Liepājā un ap Liepāju. Ja runājam par dabas zinību skolotājiem, tas ir deficīts jau vairāku gadu garumā. Īpaši, ja runājam par augsti kvalificētiem – fizikas, matemātikas un ķīmijas – skolotājiem.

Ir notikusi paaudžu maiņa – vecākā kaluma skolotāji devušies pelnītā atpūtā, bet šobrīd dabas zinību studiju programmas nav tās populārākās. To parādīja kaut vai mūsu pašvaldības stipendiju konkurss, kur iekļāvām dabas zinību skolotājus, fiziķus un ķīmiķus. Diemžēl uz izsludināto konkursu stipendijas saņemšanai nepieteicās neviens.

Runājot ar augstskolām, minētās ir visnepopulārākās programmas. Jā, nevar noliegt, ka jaunieši izvēlas programmas, kuras ir vieglākas. Otrs iemesls ir vēsturisks. Vēl pirms pāris gadiem bija īpatnība ar studiju programmām, kad, studējot matemātiku, fiziku vai ķīmiju, iegūst kvalifikāciju bakalaura līmenī, bet tas nedod tiesības strādāt par skolotāju. Bija jānotiek pārkvalificēšanās posmam pusotra līdz divu gadu garumā, lai piemācītos klāt pedagoģijas kursu, kas dod tiesības strādāt par fizikas, ķīmijas vai matemātikas skolotāju.

Šobrīd gan šis jautājums ir sakārtots. Taču minētais noteikti ir iemesls, kādēļ šobrīd izjūtam tā laika sistēmas sekas.

Piekrītu, ka te varam vilkt paralēles ar auklītēm bērnudārzā. Tika pieņemts lēmums, ka auklītei jābūt ar augstāko izglītību. Kaut atsevišķos gadījumos kā darbinieks vērtīgāka ir auklīte vecmāmiņa, nevis darbinieks ar augstāko izglītību.

Protams, notiek arī pedagogu migrācija no skolas uz skolu un no pilsētas uz pilsētu, līdz ar ko jāmeklē darbinieki. Tāpat bieži problēmas ir ar angļu valodas skolotājiem. To arī varētu būt vairāk. Jā, šobrīd darba lauks ir noklāts un mācību process notiks, bet vienmēr labāk ir izvairīties no stundu savienošanas. Ja cilvēks strādā pamatdarbā vienā izglītības iestādē, domāju, mācību procesa kvalitāte ir pavisam savādāka.

Kristīne Niedre-Lathere, Izglītības pārvaldes vadītāja